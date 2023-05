Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i casi della puntata di stasera, mercoledì 24 maggio 2023.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 24 maggio 2023

Durante la puntata spazio come sempre alla segnalazione e alla ricerca di persone scomparse e misteri mai risolti.

Tra i casi della puntata di stasera, mercoledì 24 maggio: storia della piccola Maddie. Proseguono le ricerche nelle acque di una diga in Portogallo da parte della polizia tedesca. Christian Brueckner, un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver fatto sparire la piccola Maddie. Non solo, l’uomo è sospettato di altre sparizioni e di cinque casi di violenza sessuale.

Chi l’ha visto, la diretta di mercoledì 24 maggio 2023

Non solo la storia di Maddie al centro della puntata di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli in onda su Rai3. Tra i casi anche la scomparsa di una 22enne di Nettuno. La ragazza è sparita nel nulla nel 2014 e alcuni giorni fa il compagno dell’epoca è stato arrestato per l’omicidio dell’attuale compagna. La mamma della ragazza scomparsa ha lanciato un appello al programma “ha fatto qualcosa a mia figlia?”.

Durante la lunga diretta non mancheranno appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Ricordiamo che il programma è anche social con con gli hashtag #chilhavisto e #chilhavisters.

