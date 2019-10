“Chi l’ha visto“, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli torna nella prima serata di Raitre. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 30 ottobre 2019.

Chi l’ha visto diretta, la puntata di mercoledì 30 ottobre

Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata di questa sera si parla di Alessio Vinci, lo studente di Ventimiglia morto il 18 gennaio scorso a Parigi. Chi è stato l’ultimo ad incontrare il giovane ragazzo iscritto alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino? Nella puntata di questa sera la Sciarelli torna ad occuparsi della morte del ragazzo con tutte le novità provenienti dalle indagini attualmente in corso in Francia.

Resta ancora da fare chiarezza su cosa è davvero successo ad Alessio; soprattutto è da capire come mai Alessio si sia recato in un albergo a Parigi per poi cadere giù da una gru di un cantiere. Alle telecamere di Chi l’ha visto l’appello del nonno Alessio che vuole solo la verità.

Non solo la storia di Alessio Parigi nella puntata di mercoledì 30 ottobre, visto che Federica Sciarelli si occuperà anche di Claudia Stabile, la mamma scomparsa da 22 giorni. Infine, aggiornamenti anche sull’omicidio di Luca Sacchi, il giovane assassinato a Roma.

Per chi volesse seguire la nuova puntata del programma di successo condotto da Federica Sciarelli ricordiamo che la diretta sarà visibile su Rai3, ma anche in streaming tramite il sito ufficiale RaiPlay della Rai.

Del resto il successo di Chi l’ha visto è inarrestabile. Ogni settimana il pubblico conferma il suo interesse per il programma apprezzato anche dai giovanissimi considerando che sui social l’hashtag #chilhavisto è uno dei più twittati del mercoledì sera.



