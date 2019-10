Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato a casi di cronaca nere, scomparse ed attualità condotto da Federica Sciarelli nella prima serata di Raitre. Scopriamo tutte le anticipazioni e i casi al centro della puntata di stasera, mercoledì 16 ottobre 2019.

Chi l’ha visto stasera, la puntata di mercoledì 16 ottobre

Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 21.20 Federica Sciarelli torna alla guida di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi più importanti di cronaca nera.

Al centro della puntata la scomparsa di Alexandra Macesanu, la ragazza romena di 15 anni scomparsa il 24 luglio 2019 in Romania. Da allora non si hanno più notizie e i familiari hanno deciso di chiedere aiuto alla Sciarelli.

Per questo motivo la madre Tudorita Macesanu e lo zio Alexandru Companasu, candidato alle elezioni presidenziali nel suo paese, saranno in studio per lanciare un appello a tutti i telespettatori. La madre e lo zio sono convinti che Alexandra sia stata rapita da qualcuno e che ora sia in Italia.

