Le frecciatine fra conduttrici della stessa rete (e non), sono all’ordine del giorno e quella di cui vi parliamo oggi vede protagonisti Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha Visto” da un parte, contro Franca Leosini, anche lei conduttrice di “Storie Maledette” un programma di crimini, vicende umane e giudiziarie su Rai 3.

Chi l’ha visto, frecciata di Federica Sciarelli a Storie Maledette: “A noi Antonio Ciontoli non ha mai concesso l’intervista”

Le redazioni di entrambi i programmi sono impegnate costantemente nel racconto di vicende giudiziarie, di drammi più o meno risolti e naturalmente ogni tassello in più che riesce a dare lustro al programma è ben accetto.

In questo caso la conduttrice di Chi l’ha Visto reclama l’impegno della propria redazione ai fini di un riscontro oggettivo con Antonio Ciontoli, assassino di Marco Vannini.

Antonio Ciontoli condannato a 5 anni di reclusione per l’omicidio di Marco Vannini

Il ragazzo che è stato ucciso a Ladispoli da un colpo di pistola partito dall’arma di ordinanza del suocero aveva solamente 20 anni. E forse la sua unica colpa era di amare morbosamente la sua ragazza.

Ma cosa sia successo veramente quella famosa sera in cui Marco era ospite a cena della sua fidanzata in compagnia dei genitori di lei, rimane un mistero.

Sappiamo solo che nel gennaio del 2019 è arrivata la sentenza di secondo grado: Antonio Ciontoli è stato condannato a 5 anni di reclusione. Pena ridotta da 14 a 5 anni.

Stoccate fra colleghe della terza rete della tv pubblica

Ma se fino a qualche giorno fa hanno tenuto banco le frecciatine tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ora arriva un’altra stoccata della Sciarelli al programma di Franca Leosini, Storie Maledette che il prossimo 30 giugno e 2 luglio porterà l’intervista di Ciontoli appunto, in prima serata.

Quindi a parlare sarà l’assassino del giovane Marco Vannini che quella sera maledetta troverà la morte a causa di un colpo di pistola partito dall’arma di Cintoli.

Certo quello che ha fatto indignare la famiglia del ragazzo e l’opinione pubblica, sono stati i 14 anni nella sentenza di primo grado ridotti a 5 in quello di secondo grado.

Uno dei casi di cronaca più bui degli ultimi anni

Si tratta di uno dei casi di cronaca nera più dibattuti degli ultimi anni: un caso che ha ancora molti interrogativi e dubbi e di cui si sono occupati tutti i programmi che trattano di cronaca e drammi giudiziari.

Federica Sciarelli, in “Chi l’ha visto” si è occupata molte volte di questa vicenda giudiziaria assurda, ma quello che rimane di tutto questo è il dolore della madre del ragazzo distrutta e una sentenza di colpevolezza che convince poco, tutti.

Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina, risponderà per la prima volta, in una intervista tv, alle domande serrate e pungenti della Leosini che, come nel suo stile non lascia molte scappatoie.

Il pubblico di Rai 3 quindi, potrà ascoltare e vedere per la prima volta cosa racconterà Antonio Ciontoli e come ripercorrerà l’intera drammatica vicenda di cui è accusato.

Si presume anche che voglia chiedere perdono alla famiglia del ragazzo ma la made di Marco, ha escluso questa possibilità.

Non siamo stati avvisati dell’intervista, ci siamo rimasti molto molto male. Stiamo parlando del caso di mio figlio. Ho letto che Ciontoli chiederà il perdono a me e mio marito, non lo perdoneremo mai.