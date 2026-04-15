Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco tutti i i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 15 aprile 2026.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 15 aprile 2026

Stasera, mercoledì 15 aprile 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di “Chi l’ha visto” il tema della violenza giovanile diventato oramai una vera e propria emergenza. Cresce il numero di violenze in Italia: sia quella contro gli altri coetanei, ma anche di quella contro gli adulti e sé stessi. Spesso i genitori non si rendono conto di quello che sta succedendo: i propri figli tendono a non confidarsi chiedendo aiuto all’intelligenza artificiale.

Un tema importante e di strettissima attualità quello discusso da Federica Sciarelli con il supporto di Alberto Pellai, il medico psicoterapeuta dell’età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso. Spazio poi alla storia di Andrea Prospero, lo studente ritrovato morto in un monolocale a Perugia. In studio il padre: “mi devono spiegare se c’è un altro Andrea…perché quello che descrivono non è l’Andrea che conoscevo io“.

Questa sera a "Chi l'ha visto?" Emergenza violenza giovanile: Contro i coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #15aprile pic.twitter.com/xQ1na3m7Rv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 15, 2026

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 15 aprile 2026

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 15 aprile 2026, Federica Sciarelli torna ad occuparsi di un caso ancora irrisolto. Si tratta della morte di mamma e figlia a Campobasso: le due donne sono state avvelenate dalla vicina? Intanto continuano a essere sentite le persone che hanno frequentato quella casa e il Centro Antiveleni di Pavia a giorni darà il responso finale.

Infine, il caso di Romina Del Gaudio, scomparsa da Aversa e ritrovata morta a pochi chilometri di distanza. A distanza di 21 anni da quella tragedia ancora oggi non è stato trovato il colpevole. Ma ci sono delle novità: sulla giacca di Romina è stato trovato un DNA maschile. Di chi è?

Come sempre durante la diretta immancabile lo spazio dedicato agli appelli, le richieste di aiuto e alle segnalazioni del pubblico da casa. Chi volesse partecipare può farlo tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.