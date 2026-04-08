Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Scopriamo i i temi e le anticipazioni centro della puntata di stasera, mercoledì 8 aprile 2026.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 8 aprile 2026

Stasera, mercoledì 8 aprile 2026 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di Chi l’ha visto la morte di Mario Paciolla, il 33enne che stava lavorando per una missione ONU in Colombia. L’uomo si sarebbe prima tagliato i polsi e poi impiccato. L’ipotesi del suicidio non convince i genitori ospiti in studio di Federica Sciarelli considerando che Mario aveva anche già acquistato un biglietto aereo per rientrare in Italia dando indicazioni su cosa trovare da mangiare in casa per i giorni di quarantena.

Spazio poi alla morte di mamma e figlia a Pietracatella: sono state avvelenate con la ricina? La Procura invita alla cautela, ma al momento è stato aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti.

Questa sera Antonella e Sara avvelenate con la ricina? Testimonianze e documenti inediti. Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #8aprile pic.twitter.com/6jiI6kB31M — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 8, 2026

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 8 aprile 2026

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 8 aprile 2026, Federica Sciarelli torna anche ad occuparsi del suicidio di Lorena Paolini anche questo considerato anomalo. La Procura ha chiesto la l’archiviazione perchè Lorena si sarebbe tolta la vita, ma la sorella e la cugina non credono alla tesi anzi evidenziano una serie di anomalie.

Infine durante la diretta su Rai3 spazio anche agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni del pubblico da casa. Ricordiamo per chi volesse partecipare è possibile farlo tramite telefono chiamando lo 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.