Federica Sciarelli torna su Rai3 con la nuova stagione di Chi l’ha visto 2021, il programma televisivo di successo dedicato alla ricerca di persone scomparse, ma anche a misteri irrisolti. Ecco la data di partenza e le anticipazioni sulla prima puntata.

Chi l’ha visto 2021, quando va in onda su Rai3

Tutto pronto per il ritorno in tv di “Chi l’ha visto“, il programma di Federica Sciarelli in onda da mercoledì 13 gennaio 2021 come sempre in prima serata su Rai3. Dopo la pausa natalizia, la conduttrice e giornalista è pronta ad occuparsi di nuovi casi di cronaca nera, ma anche di misteri ancora senza alcuna soluzione.

Stando alle prime anticipazioni nella puntata del 13 gennaio 2021 la Sciarelli si occuperò del caso di Maria Sestina Arcuri, la parrucchiera morta a Viterbo nella notte tra il 3 e 4 febbraio 2019. Per la morte della giovane parrucchiera al momento è indagato con l’accusa di omicidio volontario il fidanzato Andrea Landolfi che si trova in carcere.

Un litigio avvenuto tra i due fidanzati potrebbe essere stata la causa che ha scatenato la reazione di Andrea Landolfi accusato di omicidio. E’ davvero andata così? Tanti sono ancora i lati oscuri da chiarire in merito alla vicenda. Ma non finisce qui, visto che la Sciarelli tornerà ad occuparsi anche della morte di Martina Rossi, la giovane studentessa caduta dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca nell’estate del 2011.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto” di Federica Sciarell torna in prima serata su Rai3, ma non solo. Per gli amanti del programma cult ricordiamo che è possibile seguirlo anche in streaming tramite il sito ufficiale RaiPlay oppure tramite la nostra App App ufficiale SuperGuida Tv gratuita e disponibile sia per i terminali iOS che Android.

