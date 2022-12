Chi ha vinto X Factor 2022? I vincitori sono I Santi Francesi

Chi ha vinto X Factor 2022? La finale del talent targato Sky si è disputata giovedì 8 dicembre. Francesca Michielin ha incoronato i vincitori di quest’anno e a trionfare sono stati I Santi Francesi. Secondo posto per Beatrice Quinta, l’altra super favorita tra i quattro finalisti in gara. Ecco cosa è accaduto nella lunga notte che ha visto salire sul palco Rkomi, Fedez, ma soprattutto Ambra Angiolini per una performance epica.

Chi ha vinto X Factor 2022 e chi sono i Santi Francesi?

Chi ha vinto X Factor 2022? Al Mediolanum Forum di Assago sono stati incoronati come vincitori dell’ultima edizione del talent di Sky, dopo una notte all’insegna della buona musica, I Santi Francesi. La classifica finale ha visto pertanto il duo di Rkomi trionfare, al secondo posto Beatrice Quinta, al terzo Linda di Feedez e al quarto i Tropea.

Chi sono I Santi Francesi? Il duo è composto da:

Alessandro De Santis: voce solista, chitarra e ukulele

Mario Francese: cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico

Proprio dai loro cognomi viene il nome del duo: I Santi Francesi. Basta, infatti, unire quello di Mario e di Alessandro e modificarli leggermente per avere il nome del gruppo.

Esibizione dopo esibizione hanno sempre convinto i giudici grazie a performance quasi perfette come quelle sulle note di: Creep dei Radiohead, Somebody That I Used To Know di Gotye feat. Kimbra e “When We Were Young” dei The Killers. Il loro singolo? Non è così male è piaciuto sin da subito a tutti i giudici.

Dove li avevamo già visti? Chi ha l’occhio lungo ha sicuramente capito che nel 2017 Alessandro e Mario, insieme a Davide, avevano partecipato ad Amici di Maria De Filippi senza però agguantare il Serale con la band denominata The Jab. Era l’anno in cui vinse Irama.

Nel 2016, invece, sempre come The Jab, avevano aperto i concerti di Ligabue dopo aver vinto il Liga Rock Park Contest.

La Finale di X Factor: le esibizioni dei giudici

Durante la bellissima Finale di X Factor 2022 a esibirsi sul palco sono stati anche i giudici. Rkomi ha infiammato i social come sempre. Fedez ha presentato il nuovo singolo mostrandosi con la cicatrice, ma senza tatuaggi. Il cantante ha avuto un piccolo problema con i pantaloni, e su Twitter i fan se ne sono subito accorti. Un piccolo imprevisto della diretta che ha causato molta ilarità e che ha comunque tenuto alta l’attenzione.

Colei, però, che ha infiammato il Mediolanum è stata, senza ogni ombra di dubbio, con una esibizione iconica che passerà alla storia, Ambra Angiolini che ha riproposto la tanto attesa T’appartengo.