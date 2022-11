Chi ha vinto Tu si que vales 2022? Dopo dieci settimane a trionfare nel programma di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, è stato il cantante e imitatore Marco Mingardi. Per la scuderia Scotti, invece, è stato eletto come vincitore Giovanni Lepori.

Solo zio Gerry sa riconoscere il vero talento incompreso. Ecco perché per sapere chi ha vinto Tu si que vales 2022 dobbiamo far riferimento in primis alla scuderia Scotti e annunciare che a trionfare è stato Giovanni Lepori. Il talentuoso concorrente ha spiazzato Maria De Filippi e gli altri giurati. Come solo i migliori, oltretutto, Lepori ha subito zittito il più cattivo dei giudici, ovvero Rudy Zerbi. Ora che ne sarà di lui? Come spesso ironicamente annunciato Gerry Scotti lo porterà in giro per il mondo facendolo diventare un talento di fama internazionale. In realtà, però, sprezzante di questa offerta. Lepori, un istante dopo la vittoria, ha parlato a Maria De Filippi. Visibilmente emozionato, tanto da non ricordarsi nemmeno il suo nome, le ha chiesto di poter prendere parte a Uomini e Donne. Verrà esaudito? La conduttrice, seduta in giuria, si è messa a ridere non appena ricevuta la richiesta inaspettata e felice pare aver accettato.

Marco Mingardi: ecco chi ha trionfato davvero

Un percorso tutto in salita dopo un inizio traballante che aveva indisposto i giudici. Chi ha vinto Tu si que vales 2022 è stato proprio Marco Mingardi anche perché ha dimostrato la capacità di far tesoro dei consigli ricevuti e di modificare nettamente il suo atteggiamento per arrivare al pubblico. Cantante e imitatore di Latina, di soli 54 anni, Mingardi è approdato nello show per volere della sua mamma, ovvero una delle donne più importanti della sua vita. E’ stata lei a iscriverlo al programma e a volere che provasse a fare il salto di qualità. Che dire? La signora ci aveva sicuramente visto giusto.

Eliminato durante la Semifinale, tanto che Maria De Filippi gli aveva consigliato di contattare l’amico Carlo Conti per Tali e Quali, trovandolo bravissimo, è poi stato ripescato. Il pubblico, che non si aspettava di vederlo è rimasto di stucco. La sua esibizione? Davvero sorprendente. Alla fine ha avuto pure la possibilità, su suggerimento di Maria De Filippi e con l’aiuto di Belen Rodriguez, ma con il cellulare di Rudy Zerbi, di chiamare la madre e salutarla in diretta. E poi? Televoto dopo televoto Marco Mingardi ha fatto la scalata finale fino a trionfare.

I momenti più esilaranti: giudici sempre in gioco con auto-ironia

Chi altri ha vinto Tu si que vales 2022? La gara tra i giudici se la sono aggiudicata, con un’ottima performance, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Il loro Rugantino è stato premiato dal pubblico e acclamato sui social. Chi ha mostrato, però, di avere una grande autoironia è sicuramente stata Maria De Filippi che ha sfilato vestita da Giovannino e fatto morire dalle risate tutti, diventando sempre più Queen anche su tutti i social.