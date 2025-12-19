Cala il sipario sull’edizione di “The Voice Senior 2025”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Durante al serata finale andata in onda venerdì 19 dicembre su Rai 1, è stato decretato il vincitore di questa edizione che ancora una volta ha appassionato milioni di telespettatori puntata dopo puntata. Ma vediamo insieme chi ha vinto “The Voice Senior 2025” e a tale team appartiene.

Vincitore The Voice Senior 2025 è Francesco De Siena del team di Nek

Una serata ricca di musica quella appena andata in onda su Rai 1 e che ha visto eleggere del vincitore della sesta stagione di “The Voice Senior”. I 12 concorrenti rimasti in gara, 3 per ciascun team, si sono esibiti sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di “The Voice Senior 2025” è il pubblico da casa tramite il televoto.

Al centro della sfida anche i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, si sono dati battaglia per far aggiudicare la vittoria finale a uno dei concorrenti del proprio team. Il vincitore, come avvenuto per le passate edizione, si porta a casa la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.

I team e le esibizioni canore

Per il team di Loredana Bertè, durante la Finale di The Voice Senior 2025 si sono esibiti: Francesca Visentin che canta “Crazy” di Gnarls Berkley; Gabriella Vai canta “A chi” di Fausto Leali; mentre Francesca De Fazi canta “Respect” di Aretha Franklin.

Arisa arriva in finale con in squadra: Giovanna Russo che si esibisce sulle note di “Adagio” di Lara Fabian; Anna Rossicchi “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini; Sonia Milan canta “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni.

Clementino e Rocco Hunt portano in finale: Carmelo Sciplino canta “Quanno chiove” di Pino Daniele; Pierluigi Lunedei canta “Stella di mare” di Lucio Dalla; Cosimo Ventruti invece canta “Meraviglioso” di Domenico Modugno.

Nek arriva in finale con: Francesco De Siena che canta “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante; Jacqueline Savio canta “Ne me quittez pas” di Jacques Brel; mentre Tiziano Cavaliere canta “Jamming” di Bob Marley.

Chi ha vinto The Voice Senior 2025?

Dopo che tutti i concorrenti si sono esibiti sulle note dei brani scelti per la finale di questa sera, passata la mezzanotte, arriva il momento di nominare i super finalisti che passano il turno e si contendono la vittoria finale. Allo scontro finale arrivano in quattro e sono: Giovanna, Pierluigi, Francesco e Carmelo. A questo punto della gara arriva il verdetto che decreta il vincitore di The Voice 2025. A trionfare è Francesco De Siena del team di Nek.