Chi è la vincitrice di The Voice Kids 2024? Il programma, condotto Antonella Clerici, è andato in onda venerdì 20 dicembre 2024 in prima serata su su Rai 1. La finale ha visto i giovani talenti dei quattro coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa) contendersi la vittoria. Vediamo insieme come si è svolta e chi è stato il vincitore di The Voice Kids 2024.

The Voice Kids 2024: la vincitrice è Melissa del team di Loredana Bertè

Una serata all’insegna della musica e del divertimento. La finale di The Voice Kids 2024 si è aperta con tutti e i 12 giovani finalisti esibirsi insieme ai coach sulle canzoni di Natale. Poi è stata la volta delle singole esibizioni.

Ha aperto lo show Annamaria (11 anni) del team Arisa che ha cantato ‘Quando nasce un amore’, seguita da Maria Sofia, team Gigi D’Alessio, con ‘My heat will go on’, e Carol, team Loredana Bertè, con ‘Briciole’. Ha chiuso il primo quartetto, Leonardo (10 anni) del team Clementino, con ‘Beautiful thinks’.

Quinto a esibirsi con il violino è stato Francesco, team Gigi D’Alessio, con ‘La donna cannone’. Alessio, superpass di Arisa, è salito sul palco con la chitarra cantando ‘The final coutdown’. Poi è stata la volta del superpass di Clementino, Riccardo che ha scritto barre su ‘Penso positivo’, mentre Melissa del team di Loredana Bertè ha portato sul palco ‘I have nothing’.

Ad aprire il terzo quartetto dei finalisti è stata Sofia, del team di Gigi D’Alessio, con ‘Di Sole e d’azzurro’, poi è stata la volta di Gabriel, del team di Loredana Bertè, che ha cantato ‘Your song’. Hanno chiuso la prima manche Benedetta, del team di Clementino, con ‘Perdono’ e Niccolò, del team di Arisa, con ‘Passerotto non andare via’.

Che Team, che Coach, che Talento! Loredana e Melissa siete state una squadra pazzesca! ✌️🎤 #TheVoiceKidsIt pic.twitter.com/XKuAo6NR3J — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 20, 2024

I quattro superfinalisti e ospite a sorpresa Sal Da Vinci

I coach hanno poi deciso uno dei loro tre finalisti per mandarlo in superfinale. Loredana Berté ha optato per Melissa Memeti (13 anni), Gigi D’Alessio per Maria Sofia Corona (13 anni), Clementino per Riccardo Callegari (12 anni) e Arisa invece ha scelto Niccolò Franceschini (14 anni). Ospite a sorpresa della serata è stato Sal Da Vinci che si è esibito sulle note di ‘Rossetto e caffè’.

I quattro superfinalisti si sono sfidati portando la loro miglior esibizione, Maria Sofia, Niccolò con ‘Passerà’; Riccardo con ‘Lose your self’ e Melissa con ‘Listen’.

A decretare la vincitrice della terza edizione di The Voice kids 2024 è stato poi il pubblico che dopo aver ascoltato le esibizioni ha votato per Melissa.