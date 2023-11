Chi è il vincitore di ‘Tale e Quale Show 2023 – il Torneo’ andato in onda venerdì 10 novembre? I 5 migliori in classifica di questa edizione hanno sfidato i migliori della scorsa edizione, in una gara ricca di colpi di scena e buona musica. A giudicare le loro performance è stata una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ai quali si sono aggiunti Antonella Clerici e Claudio Lauretta nelle vesti di Vittorio Sgarbi. A vincere ‘Tale e Quale Show- Il Torneo’ è stata Ilaria Mongiovì.

“Tale e Quale Show – Il Torneo”, Ilaria Mongiovì è la vincitrice del Torneo

I 5 migliori della tredicesima edizione (Luca Gaudiano; Lorenzo Licitra; Ilaria Mongiovì; Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini) hanno sfidato i migliori classificati della passata edizione (Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gilles Rocca e Valentina Persia). Claudio Lauretta, che nel 2022 si classificò al quarto posto, è stato invece invitato come quarto giurato. A questi si sono aggiunti i ripetenti, fuori gara, composti dal duo Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che con Alba Parietti e Valeria Marini sono stati chiamati ad imitare gli Abba.

La puntata di ‘Tale e Quale Show- il Torneo‘ si è aperta con l’esibizione del secondo classificato della tredicesima edizione, Lorenzo Licitra, che ha scelto un mostro sacro della musica come Freddie Mercury con ‘Bohemian Rhapsody’, in una versione un po’ più ridotta rispetto all’originale. La sua esibizione ha ottenuto la standing ovation da parte del pubblico e i complimenti della giuria, tranne Malgioglio che l’ha giudicata ‘freddie’ (un po’ fredda giocando con il nome del cantante).

Il secondo a esibirsi è stato Jilles Rocca che ha scelto Gino Paoli con ‘Una lunga storia d’amore’. Il pubblico si è diviso, una parte si è alzata per la standing ovation e un parte no. I giurati hanno molto apprezzato il trucco, uguale al cantante, tranne Malgioglio.

Terzo protagonista è stata Ilaria Mongiovì che ha scelto Mariah Carey in ‘Without you’. Prima però la cantante ha voluto lanciare un messaggio per sostenere la raccolta fondi dell’Airc. La Mongiovì ha ottenuto la standing ovation del pubblico e di Antonella Clerici, che l’ha vista crescere a ‘Ti lascio una canzone’. Persino Malgioglio è rimasto sorpreso dalla sua esibizione e le ha fatto i complimenti.

Poi è stata la volta di Ginevra Lamborghini che ha scelto Elisa con ‘Eppure sentire’. Malgioglio ha giudicato la sua esibizione come abbastanza disastrosa mentre è stata apprezzata dagli altri.

Quinti a esibirsi fuori gara sono stati Paolantoni e Cirilli, con loro in ‘Dancing Queen’ degli Abba c’erano Alba Parietti e Valeria Marini. Un’esibizione che ha fatto ridere i giurati e il pubblico.

Sesto concorrente è stata Valentina Persia che ha scelto di cantare ‘Spunta la luna dal monte’ di Pierangelo Bertoli. Un’esibizione complessa data la voce maschile da interpretare e che ha molto emozionato sia la comica che i giurati.

Grande attesa per l’esibizione di Antonino, vincitore della passata edizione, che ha scelto Sam Smith. Al termine dell’esibizione Maria De Filippi ha telefonato a Malgioglio spiegando di seguire il programma. Poi è stata la volta di Marco Masini che ha cantato insieme a Panariello.

La gara è ripresa con l’ottavo concorrente, Andrea Dianetti che ha scelto Franco Battiato con ‘La cura’. Un’esibizione che ha diviso i giurati.

Nona è stata Jasmine Rotolo che ha scelto Tina Turner con ‘You’re simply the best’ mentre decimo è stato il vincitore di questa edizione, Luca Gaudiano, che ha scelto Ed Sheeran con ‘So baby now Take me into your loving arms’ ottenendo i complimenti dei giurati sia a livello vocale che nel trucco. Ultima a esibirsi è stata Elena Ballerini con ‘Adagio’ di Lara Fabian che ha ottenuto la standing ovation del pubblico per la sua voce che però poco ricorda la Fabian.

La classifica finale

La classifica dei giurati ha visto Panariello premiare con 13 punti Luca Guadiano, 14 Antonino e 15 punti a Ilaria Mongiovì. La Clerici ha dato 13 punti a Jasmine Rotolo, 14 a Valentina Persia e 15 a Ilaria Mongiovì. Malgioglio invece ha dato 13 punti a Luca Gaudiano, 14 a Ilaria Mongiovì e 15 ad Antonino. Loretta Goggi ha premiato con 13 punti Ilaria Mongiovì, 14 a Gaudiano e 15 ad Antonino. I tre sul podio di Sgarbi sono stati Antonino con 13 punti, 14 punti a Guadiano e 15 punti a Ilaria Mongiovì.

Il web ha dato tre punti ad Andrea Dianetti, due punti a Ilaria Mongiovì e 5 punti a Lorenzo Licitra. Quarti i ripetenti Paolantoni e Cirilli. I 5 punti bonus dei coach hanno premiato Ilaria Mongiovì, i 5 extra della Goggi e di Malgioglio sono andati ad Antonino. Sono stati annullati invece i 5 punti che i concorrenti dovevano dare ai propri colleghi dato che ognuno avrebbe votato l’altro.

Undicesimi si sono classificati Paolantoni e Cirilli, decima Ginevra Lamborghini, nono Jill Rocca, ottavo Elena Ballerini, settimo Andrea Dianetti, sesto ex equo Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra, quarta Valentina Persia con 61 punti. Sul podio di ‘Tale e Quale Show – il torneo’, terzo è arrivato Luca Gaudiano con 65 punti, secondo con 77 punti Antonino, prima con 80 punti Ilaria Mongiovì.

L'emozione è alle stelle! 🌟 Ilaria Mongiovì vince il TORNEO di #taleequaleshow pic.twitter.com/D45ypSzyTw — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 10, 2023

L’emozione della vincitrice nel video postato sui social di Tale e Quale.