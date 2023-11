Non c’è puntata di ‘Tale e Quale Show’ senza i due ripetenti, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che durante il Torneo hanno dato vita ad un’altra esibizione decisamente sopra le righe. I due attori hanno avuto l’arduo compito di imitare gli Abba. Con loro c’erano Alba Parietti e Valeria Marini.

Tale e Quale Show 2023 – Il Torneo: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono gli Abba con Valeria Marini e Alba Parietti – Video

Anche la tredicesima edizione di ‘Tale e quale show’ ha visto la presenza dei due ripetenti, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. I comici nel corso delle puntate hanno imitato diversi cantanti con l’aiuto di alcuni ospiti a sorpresa. Per esempio con Lopez si sono esibiti in ‘Modugno, Franco e Ciccio’ mentre con Laura Freddi ed Eva Grimaldi hanno interpretato il brano “Wannabe” delle Spice girls. Per ‘Tale e Quale show – il torneo’ invece si sono cimentati negli Abba con Alba Parietti e Valeria Marini.

A giudicare la loro esibizione è stata una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Antonella Clerici e Claudio Lauretta nelle vesti di Vittorio Sgarbi. Paolantoni e Cirilli hanno cantato ‘Dancing Queen’. Vestiti con una tuta super aderente color blu e indossando delle parrucche hanno dato il meglio di sé facendo impazzire il pubblico. Malgioglio ha commentato ridendo e spiegando: “Dopo questa esibizione, cosa mi può capitare di peggio. La Marini e la Parietti sono stati la mia gioia, come le due campane stonate, sono sconvolto“. La Clerici ha sottolineato come la loro esibizione sia stata uno show. Panariello si è chiesto, mettendosi nei panni del pubblico: “Ma perché devo pagare il canone per questa esibizione?“. Sgarbi ha dato delle capre ai ripetenti e delle opere d’arte alla Marini e alla Parietti.

Video – A Tale e Quale Show – Il torneo 2023 l’esibizione dei ripetenti

Sui social è possibile trovare il video che mostra l’esibizione di questa sera, venerdì 10 novembre, di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli mentre interpretano gli Abba.