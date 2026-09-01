I Pinguini Tattici Nucleari con “Sorry Scusa Lo Siento” sono i vincitori del Power Hits Estate 2026 di Rtl 102.5. Lo show musicale è un programma di RTL 102.5 nato nel 2017 da un’idea dell’editore e presidente Lorenzo Suraci. La produzione esecutiva è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale a cura di Lina Pintore.

Pinguini Tattici Nucleari vincono il Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5

Chi ha vinto il Power Hits Estate 2026 di Rtl 102.5? A spuntarla sono i Pinguini Tattici Nucleari con la loro “Sorry scusa lo siento“, hit da 7 settimane in vetta su 13. La band, capitanata da Riccardo Zanotti, ha trionfato durante la lunga serata trasmessa dalla magica cornice dell’Arena di Verona. L’evento musicale ideato da Lorenzo Suraci e condotto da Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali ha visto alternarsi sul palcoscenico grandissimi nomi della musica italiana, ma anche tutte le canzoni tormentone dell’estate 2026.

La canzone più ascoltata e votata dell’estate 2026 dagli ascoltatori è stata “Sorry scusa lo siento” dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra i premiati anche Samurai Jay con il brano di Sanremo 2026 “Ossessione” vincitore del premio per il singolo italiano più venduto.

Tantissimi i cantanti protagonisti dell’evento musicale: da Elisa a Gianna Nannini, da Biagio Antonacci a Marco Masini. Sul palcoscenico dell’Arena di Verona anche Gaia, Irama, Bresh, Sal Da Vinci. E ancora: Levante, Serena Brancale, The Kolors, Madame, Gianni Morandi, Emma e Fabri Fibra con la loro “Antidroga” fino a Marco Mengoni ed Angelina Mango tra i favoriti alla vittoria con la super hit “Canto d’amore“.

❤️‍🔥 Avevamo bisogno di un bel canto d’amore #RTL1025phe26, grazie Angelina Mango e Marco Mengoni 🙏

📲 Segui l’evento in diretta sul canale 36 e in streaming su RTL 102.5 PLAY@RadioZetaOf@mengonimarco @angelinamango_ pic.twitter.com/lRYGsdqEIh — RTL 102.5 (@rtl1025) September 1, 2026

Power Hits Estate 2026, tutti i cantanti premiati

Non solo i Pinguini Tattici Nucleari tra i premiati del Power Hits Estate 2026, visto che durante lo show musicale all’Arena di Verona sono stati consegnati anche altri riconoscimenti alle canzoni che, più di tutte, si sono contraddistinte in questo anno. Ecco tutt i cantanti premiati durante la serata: