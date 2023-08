Dopo il successo del Power Hits Estate 2023, l’Arena di Verona torna a ospitare un nuovo evento musicale: il Radio Zeta Future Hits Live 2023. Il Festival ha visto esibirsi gli artisti più amati dalla generazione Z con le loro hit estive. Scopriamoli insieme.

Radio Zeta Future Hits Live 2023: il vincitore è Drillionaire

Questa sera, 30 agosto 2023, si è tenuto il Radio Zeta Future Hits Live 2023 nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto hanno presentato l’evento giunto alla seconda tappa (la prima si era tenuta il 10 giugno al centrale del Foro italico di Roma). Il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI”, che ha visto la collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, è stato consegnato a Drillionaire.

Il produttore cinematografico ha ricevuto il riconoscimento per essere l’artista italiano esordiente entrato più in alto in classifica GFK nell’anno in corso (da agosto 2022 ad agosto 2023). Il suo grande successo è ‘Bon ton‘ realizzato con Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta.

🏆 #Drillionaire è il vincitore del Premio Radio Zeta Future Hits Live 2023 – #FIMI, che va all'artista italiano esordiente entrato più alto in classifica nel periodo compreso tra il 26 agosto 2022 e il 25 agosto 2023 🎉@FIMI_IT#radiozetaFHL23 pic.twitter.com/6csOt2dQEZ — Radio Zeta (@RadioZetaOf) August 30, 2023

Gli artisti che si sono esibiti

Tantissimi gli artisti che si sono esibiti sul palco per un evento che è stato trasmesso anche in radio e in tv. Questo il cast dei cantanti preferiti dai giovanissimi: Aiello, Aka 7even, Alex W, Alfa, Angelina Mango, Ansiah, Ariete, Ava, Anna, Capo Plaza, Bresh, Chiamamifaro, Asteria, Coco Ft. Luchè, Geeno, Drillionaire, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, gIANMARIA, Grenbaud, Guè, Irama & Rkomi, Jain, La Sad X Naska, Leo Gassmann, Lucio Corsi, Merk & Kremont, Mr.Rain con Sangiovanni, Olly, Rhove, Rosa Chemical, Tananai, Tedua, Tony Effe e Wax.

La grande novità di questa edizione è stata proprio nella scelta di gran parte degli artisti che sono stati votati dagli ascoltatori di Radio Zeta su RTL 102.5 Play. Non potevano mancare durante la serata, i vincitori del Power Hits Estate 2023: i The Kolors con il brano ‘Italodisco’ che ha fatto compagnia agli italiani quest’estate.