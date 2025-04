Calato il sipario sulla finale di Ne vedremo delle Belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1 andato in onda sabato 12 aprile 2025. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi ha vinto il programma.

Ne vedremo delle belle, chi ha vinto la finale del 12 aprile 2025

Durante la puntata finale del nuovo show di Rai 1 dal titolo “Ne vedremo delle belle” andata in onda sabato 12 aprile 2025 e condotta da Carlo Conti, non sono mancate sfide e momenti di vero intrattenimento, in modo particolare durante le prove di canto delle concorrenti in gara quali: Veronica Maya, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Adriana Volpe, Laura Freddi, Valeria Marini, Angela Melillo e Carmen Russo, sotto gli occhi attenti della giuria dello show talent composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

La classifica della puntata finale: vince il programma Lorenza Mario

A fine serata è’ stata mostrata la classifica generale ottenuta con la somma dei punti delle prime tre puntate. Classifica che vedeva Pamela Prati in testa con 54 punti seguita da Lorenza Mario e Carmen Russo. Mentre nell’ultima posizione c’era Veronica Maya con 25 punti:

1. Pamela Prati: 54 punti

2. Lorenza Mario: 51 punti

3. Carmen Russo: 43 punti

4. Laura Freddi: 42 punti

5. Matilde Brandi: 41 punti

6. Angela Melillo: 38 punti

7. Adriana Volpe: 37 punti

8. Valeria Marini: 32 punti

9. Patrizia Pellegrino: 27 punti

10. Veronica Maya: 25 punti

Durante la serata, le concorrenti in gara sono state chiamate dal conduttore e invitate a esibirsi con il loro ‘cavallo di battaglia’ per un minuto ciascuna. I giudici hanno poi votato e assegnato i loro cinque punti.

Veniamo ora al nome della vincitrice della serata. Dopo l’assegnazione dei punti, la classifica ha visto vincere la puntata di ieri sera la concorrente Carmen Russo.

Se Carmen è la vincitrice della serata, è andato in onda dal 12 aprile 2025, non ci resta ora scoprire la ora classifica finale, che ha decretato la vincitrice del programma:

10. Patrizia Pellegrino 37 punti

9. Adriana Volpe 42 punti

7. Veronica Maya e Valeria Marini 45 punti

6. Angela Melillo 51 punti

4. Pamela Prati e Laura Freddi 58 punti

3. Matilde Brandi 60 punti

2. Carmen Russo 68 punti

1. Lorenza Mario 70 punti

A vincere i 20mila euro in palio messi a disposizione dalla trasmissione, che saranno devoluti in beneficienza, è stata Lorenza Mario.