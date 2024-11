Chi ha vinto la scuderia Scotti a Tu Si Que Vales, il vincitore è Domenico

Finale al cardiopalma con qualche colpo di scena. Chi ha vinto la Scuderia Scotti a Tu Si Que Vales 2024? Il vincitore è Domenico. Cosa è accaduto durante l’ultima puntata del noto programma in onda su Canale 5 sabato 16 novembre? Ecco come si è giunti alla proclamazione del vincitore della Scuderia Scotti nonostante i colpi di scena.

Chi ha vinto la Scuderia Scotti a Tu si que vales 2024?

Domenico ha trionfato per la Scuderia Scotti durante la Finale di Tu si que vales 2024. Il ballerino ha sbaragliato la concorrenza, convincendo giurati e pubblico. Prima di arrivare alla sua incoronazione c’è stato però qualche piccolo colpo di scena. Cosa è accaduto?

Ebbene un concorrente ha svelato che a gennaio avrà un contratto con la concorrenza e lo zio Gerry si è molto arrabbiato. Nessuno può permettersi di rubare i suoi talenti. A farlo innervosire è stato Vincenzo, innamorato di Maria Chiara Giannetta, attrice della concorrenza. Scotti gli ha ribadito: “Non lo puoi dire! Abbiamo un’esclusiva!” anche quando questi gli ha detto che la sua fiction preferita era Don Matteo.

Chi ha sfidato il vincitore? Ecco come è andata la finalissima a 3

Ad arrivare in finalissima per la Scuderia Scotti sono stati: Domenico, il ballerino, Vincenzo il cantante di canzoni di Cristina D’Avena e Francesco lo spara freddure.

Tutti e tre erano concorrenti molto forti. Tutti e tre davvero capaci di far impazzire il pubblico. A fare il tifo per tutti loro vi era, con grande entusiasmo, Sabrina Ferilli. Unico detrattore seduto in giuria? Rudy Zerbi. Proprio il prof di canto di Amici 24 ha fatto il guasta feste fino all’ultimo chiedendo al patron della scuderia, ovvero a Gerry Scotti, se si potesse non eleggere alcun vincitore. Per fortuna nessuno gli ha dato ascolto.

Anche quest’anno la corona della Scuderia Scotti è stata assegnata. A sbaragliare tutti, come abbiamo già detto, è stato il fantastico ballerino che, già nel momento della sua apparizione, grazie alle sue mosse segrete, alla sua elasticità e alla sua versatilità, aveva lasciato tutti di stucco. Sicuro Alessandra Celentano non lo prenderà tra i suoi allievi, ma Domenico può comunque dire di aver vinto una coppa importante e prestigiosa e di avere, grazie a Gerry, la possibilità di volare fino a Parigi e firmare contratti importanti!