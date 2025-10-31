È Joe Romano il vincitore di Italia’s Got Talent 2025. La finale ha visto 10 concorrenti mettere in mostra il loro talento ed essere giudicati dal pubblico di casa. Scopriamo insieme la classifica e come si è svolta la puntata.

Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2025: trionfa Joe Romano

La finale di Italia’s Got Talent 2025 è andata in onda venerdì 31 ottobre 2025 ed è stata trasmessa, per la prima volta in diretta, su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I conduttori Aurora Leone e Fru hanno presentato i 10 finalisti che si sono esibiti mettendo in mostra il loro talento davanti a quattro giudici.

In questa edizione Frank Matano, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Alessandro Cattelan (al suo debutto nello show) hanno commentato i concorrenti. A decretare il vincitore è stato anche il pubblico da casa che ha potuto votare il proprio preferito tramite l’app di “Italia’s Got Talent”. Inoltre ha votato l’esibizione più “coraggiosa” della puntata, assegnata al piccolo Dmytro, che ha ricevuto il Premio Let’s Go di MediaWorld. Ospite della serata è stata Michela Giraud.

Ecco chi sono i dieci concorrenti che si sono sfidati nella finale:

Adriano Moretti

Akira 100% (Golden Buzzer di Alessandro Cattelan)

Aktitude (Golden Buzzer del pubblico)

Baby Dreamers (Golden Buzzer del pubblico)

Alessandro Malerba

Dmytro (Golden Buzzer dei quattro giudici)

Joe Romano (Golden Buzzer di Mara Maionchi)

Shadow Ace (Golden Buzzer di Frank Matano)

Taekwondo Demonstration Team

Michael Spaghetti

La classifica finale

Dopo nove puntate, suddivise in audizioni e semifinali, è stato Joe Romano a trionfare in questa edizione di Italia’s Got Talent 2025. Nella prima manche, quinto è stato Akira, quarto Adriano Moretti a passare il turno è stato Joe Romano.

Abbiamo atteso questo nome per mesi e finalmente è arrivato il momento di annunciare chi ha vinto questa edizione di #IGT targata @disneyplus:

Joe Romano, CONGRATULAZIONIIIIIII! 🏆 pic.twitter.com/QpatHU7T6v — Italia's Got Talent (@IGT_official) October 31, 2025

Quinto classificato della seconda manche è stato Michael Spaghetti, quarto Alessandro Malerba, terzo Shadow Ace, secondo Dmytro. A passare nella finalissima sono stati quindi i 47 danzatori, gli Aktitude, contro Joe Romano. A vincere la seconda edizione di Italia’s got talent 2025 targata Disney +, portandosi a casa un montepremi di 100 mila euro, è stato Joe Romano.