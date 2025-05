Chi ha vinto Amici 2025? Ecco il nome e l’elenco di tutti i premi

Chi ha vinto Amici 2025? L’edizione numero 24 del talent di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, durante la finalissima, ha visto duellare: Daniele e TrigNO. I due hanno rispettivamente vinto la coppa di categoria in quanto Daniele ha battuto Alessia ed è rimasto l’unico ballerino, mentre TrigNO ha battuto Antonia rimanendo l’unica cantante. Da lì si è giunti alla proclamazione del vincitore ufficiale del programma.

Chi ha vinto Amici 2025 tra TrigNO e Daniele?

Chi ha vinto Amici 2025 tra TrigNO e Daniele? Finalissima super meritata da entrambi per il percorso fatto. Entrambi sono migliorati molto e hanno espresso al meglio la vera essenza del programma. Nonostante le polemiche sull’assenza di Nicolò, nonostante i desideri che vincessero Chiara o Alessia, oltre ad Antonia e Jacopo Sol, è davvero innegabile che a parte le varie tifoserie, TrigNO e Daniele siano cresciuti a livello esponenziale. Il loro percorso è stato davvero intenso e ricco di soddisfazioni. Ci sono stati però anche tanti momenti bui. Daniele ha dovuto affrontare un lungo infortunio. TrigNO, invece ha dovuto superare ben 6 possibili eliminazioni nel pomeridiano fra sfide e provvedimenti e ben 16 ballottaggi al Serale.

Entrambi hanno vinto per le loro rispettive categorie. Solo uno, però, poteva trionfare, alzare la coppa che sottolineava la vincita del programma.

A trionfare è stato: Daniele ! Il ballerino ha sbaragliato la concorrenza e alla fine ha vinto nel testa a testa con TrigNO. Il cantante era uno dei più amati, ma Daniele ha sempre avuto gran parte del pubblico dalla sua parte.

Tutti i premi assegnati

Quali altri premi sono stati assegnati a: Daniele, TrigNO, Alessia, Francesco e Antonia durante la Finale del talent di Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 in prima serata domenica 18 maggio? Ecco l’elenco dei vari riconoscimenti, del loro valore e dei vari vincitori.

Premio della critica , 50 mila euro offerti da Enel: vince Antonia

, 50 mila euro offerti da Enel: premio delle radio , ovvero Radio 102.5, Radio Zeta, Radio 105, Radio 101, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio e Radio Montecarlo: vince TrigNO

, ovvero Radio 102.5, Radio Zeta, Radio 105, Radio 101, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio e Radio Montecarlo: premio speciale unicità offerto da Oreo , a premiare è giunta in studio Giulia Stabile: vince 30 mila euro in gettoni d’oro Antonia

, a premiare è giunta in studio Giulia Stabile: 30 mila euro in gettoni d’oro premio Marlù: 7 mila euro in gettoni d’oro a tutti e 5 i finalisti

Per i Finalisti di Amici 24 sarà una estate molto intensa. Le radio attendono TrigNO e Antonia in vari eventi che li porteranno a girare da Piazza del Plebiscito a Napoli fino al Roma, ma che sicuramente li porteranno anche in altre città e permetteranno loro di essere ascoltati ovunque.

Contratti, singoli ed EP

In generale tutti i ragazzi che hanno raggiunto il Serale di Amici 24 possono dirsi vincitori. Tutti loro hanno ricevuto più o meno importanti borse di studio, offerte di lavoro o contratti nel mondo della danza, soldi dagli sponsor, ma anche la possibilità di pubblicare i loro brani. Diversi EP usciranno da qui a fine maggio.