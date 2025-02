Chi ha fatto togliere la collana a Tony Effe durante la sua esibizione nella terza serata del Festival di Sanremo 2025? Qualcosa è successo dietro le quinte e l’artista si è notevolmente arrabbiato tanto da sbottare subito dopo e da sfogare la sua rabbia in una intervista a Radio 2. Forse solo Alessandro Cattelan al Dopo Festival è riuscito un po’ a rincuorarlo, ma Tony ha comunque sentenziato: “Per me il Festival finisce qui“.

Chi ha fatto togliere la collana a Tony Effe?

Chi ha fatto togliere la collana a Tony Effe e l’ha mandato “nudo” in scena per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025? Qualcuno dietro alle quinte. Tony Effe è andato su tutte le furie. Forse chi lo conosce lo avrà capito già mentre si esibiva sul palco, ma successivamente l’artista ha esternato tutta la sua rabbia ai microfoni di Radio2.

Come mai la collana non poteva essere indossata in tv? Colpa della pubblicità occulta? Potrebbe essere che la Rai abbia voluto cercare di evitare scivoloni mandando in onda un gioiello riconoscibile da tutti. Le spiegazioni possono essere davvero numerose in questo caso.

La collana che il rapper aveva indosso sia nel collegamento con Radio2 che al Dopofestival, è infatti un gioiello Tiffany a grande maglie stimato intorno ai 70mila euro. E’ dunque possibile che la ragione della proibizione sia legata alle regole che hanno a che fare con i marchi in tv. Si sarà voluto evitare l’incidente capitato con Jhon Travolta e la multa dell’Adiconsum o addirittura quanto accaduto con Leo Gassmann costretto all’ultimo minuto a togliersi la camicia che mostrava un logo.

Un furioso Tony Effe ha parlato con gli inviati di Radio 2 dell’accaduto. Poi al Dopo Festival è tornato sull’argomento. Alessandro Cattelan ha fatto di tutto per metterlo a suo agio, ma a quanto pare il cantante era ancora molto nervoso. Un po’ si è tranquillizzato, ma ha detto che per lui il festival era comunque finito. Già ieri nel pomeriggio Tony Effe aveva annullato la conferenza. Forse l’umore era già piuttosto nero e l’accaduto ha contribuito a creare ancor più malcontento.

Il video con le parole dell’artista a Radio 2

E ORA LA POLEMICA DI TONY EFFE SULLA COLLANA COSA STA SUCCEDENDO #sanremo2025 pic.twitter.com/fwVWNPzvEr — paolo (@Paoliciousss) February 13, 2025

Trony Effe look: tatuaggi sì e tatuaggi no

A Sanremo 2025 Tony Effe ha fatto discutere per i suoi look. Il primo lo ha visto vestito di bianco, un completo angelico, sporco solo del fondotinta usato per coprire i tatuaggi. Lo stesso Tony Effe ha spiegato che per rispetto al palco dell’Ariston e alla kermesse canora aveva voluto “ripulirsi”. Voleva apparire il più elegante possibile, quasi angelico.

Poi le cose sono cambiate. E’ tornato ad essere lo stesso di sempre. Tatuaggi in vista, camicia aperta. Unico dettaglio assente? Collane super brillanti e costose, accessori immancabili che fanno parte del suo marchio distintivo.

La risposta della Rai in conferenza Stampa