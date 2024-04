Un colpo di scena senza precedenti, numerose controversie e una serie di esibizioni hanno segnato la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, trasmessa sabato 13 aprile. Alla fine della puntata infatti, a sorpresa, nessun allievo della scuola è stato eliminato. Scopriamo il perchè.

Chi è uscito ieri sera ad Amici 23? Nessuno eliminato al serale del 13 aprile. Il Motivo

Il motivo della mancata eliminazione è quello di un volere di uno dei tre giudici. Ecco un breve racconto di quanto accaduto.

Fra Petit, Sarah e Lil Jolie, la giuria ha salvato immediatamente Petit. Tornate alla casetta, Sarah e Lil Jolie sono state richiamate in studio, che era vuoto. Successivamente, Maria De Filippi e i tre giudici sono arrivati; Michele Bravi, che si era assentato durante la votazione, non ha espresso alcun voto.

“Mi trovo in difficoltà a giudicare due talenti emergenti, e credo che questo palco sia fondamentale per il vostro sviluppo. È arduo dover scegliere tra di voi, e non voglio votare basandomi su una mia incertezza. Per questo motivo, vi chiedo di preparare un’altra esibizione con due brani per la prossima settimana” ha detto Bravi. Lil Jolie ha scelto di esibirsi con ‘Cercami’ di Renato Zero e Sarah Toscano con ‘Per un’ora d’amore’, entrambi selezionati da Michele Bravi. La decisione è stata quindi posticipata alla settimana successiva.

La decisione è rimandata quindi alla settimana prossima, questa settimana ad Amici 23 non c’è stato alcun eliminato.

Il video in cui Michele racconta la sua idea: