Chi è Ubaldo Lanzo? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Ubaldo Lanzo, chi è? cosa fa? da dove viene?

Famoso stilista del panorama internazionale, Ubaldo ha collaborato nella sua carriera con importanti case di moda lavorando tra Parigi e Milano, città alle quali è particolarmente legato.

Ubaldo è nato il 30 Settembre 1972, ma il comune di nascita è ancora ignoto. Non si hanno nemmeno notizie sulla sua famiglia, e gli studi prima di diventare Stilista. Essendo amante del colore si pensa che nel reality di canale 5 porterà proprio una nota di colore e di allegria. Sfoggia look iconici, chissà che anche nelle spiagge honduregne possa portare qualcosa di nuovo. Si dice in giro che sia omosessuale, ma la cosa non è mai stata confermata o smentita dal diretto interessato. Ci sarà un probabile coming out?

Tra le sue abilità come cromatologo, c’è quella di essere capace di leggere la personalità delle persone a seconda di che colori indossano. Nonostante i suoi look eccentrici e quei capelli colorati che lo contraddistinguono da sempre, Ubaldo ha un carattere mite, ama l’arte contemporanea e l’agiografia.

Tra le sue apparizioni televisive più recenti c’è quella al programma CR4 – La repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti. Ma ha partecipato anche alle trasmissioni: “L’Italia sul Due” e in “Wild West” di Alba Parietti. Per lavoro ha girato il mondo, vivendo per molti anni a Parigi. Ma ora è pronto a sbarcare sull’Isola per dispensare ai naufraghi i suoi unici consigli di stile.

Ubaldo Lanzo: chi è, altezza, età, professione, Instagram