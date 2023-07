Dal debutto a Non è la Rai e la svolta con Macao, il successo al cinema con Muccino fino alla consacrazione con White Lotus: Sabrina Impacciatore conquista l’America. L’attrice è candidata agli Emmy Awards 2023 nella sezione “miglior attrice non protagonista”.

Sabrina Impacciatore: il debutto a Non è la Rai e Macao

Classe 1968, Sabrina Impacciatore è nata il 29 marzo a Roma. Attrice e conduttrice, l’Impacciatore è nota non solo per la sua bravura, ma anche per la sua naturale simpatia. Ironica, frizzante e spumeggiante ha saputo districarsi con egual successo nel mondo della televisione e del cinema iniziando giovanissima nella scuola di talenti di Gianni Boncompagni.

Dopo gli studi di recitazione a Roma e presso l’Actors Studio di New York, l’attrice viene notata da Gianni Boncompagni che le affida il ruolo della ragazza pop pon nell’edizione 1990-1991 di Non è la Rai. Non solo, sigla con il conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo e regista un lungo sodalizio che la vede protagonista prima nel programma “Rock ‘n’ Roll” e poi nella rivelazione “Macao” dove interpreta il personaggio di Daria.

L’attrice si fa notare per la sua verve comica ed esilarante nella sitcom “Disokkupati“, ma anche come imitatrice nel programma della Gialappa’s con i personaggi di Lara Croft e Marina La Rosa del Grande Fratello.

Sabrina Impacciatore, la consacrazione al cinema e in White Lotus

La consacrazione di Sabrina Impacciatore arriva sul grande schermo dove mostra un suo lato malinconico e drammatico in diversi film di successo. Degna di nota la lunga collaborazione con Gabriele Muccino che la sceglie per L’ultimo bacio e Baciami ancora. Poi arriva Ettore Scola che la dirige in Concorrenza sleale e Gente fino alle commedie Manuale d’amore di Veronesi e Diciotto anni dopo di Edoardo Leo. Nel 2007 e 2008 è candidata ai David di Donatello per i ruoli in N (Io e Napoleone) e Signorina Effe.

Dal cinema alla televisione: recita nelle serie di successo Due mamme di troppo e Immaturi – La serie fino alla grande occasione: interpreta il personaggio di Valentina nella serie HBO “White Lotus”. Il ruolo di Valentina, direttrice del resort, è la consacrazione in America dove riscuote un successo enorme conquistando anche una candidatura agli Emmy Awards 2023 con la collega Simona Tabasco.

Parlando proprio del suo ruolo in White Lotus, ospite della trasmissione Americana di

A proposito del suo personaggio, Sabrina Impacciatore ospite del programma americano “Jimmy Kimmel Live” ha dichiarato:

C’è tanta intimità in questa serie, e niente è più italiano di questo. Il regista ha creato tre protagoniste femminili al di fuori di ogni stereotipo. In Italia la cultura maschilista non lo permette. Murray Bartlett, che aveva interpretato il direttore del resort White Lotus nella prima stagione, aveva appena vinto il premio della critica. La tensione e l’aspettativa erano tante.