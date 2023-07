Anno d’oro per Simona Tabasco, l’attrice napoletana candidata agli Emmy Awards 2023 come “miglior attrice non protagonista” della serie White Lotus. La gioia sui social: “fare parte di The White Lotus e lavorare con Mike White, David Bernard, HBO e l’intero cast e la troupe è stata l’opportunità di una vita“.

Chi è Simona Tabasco? Età, film e carriera

Classe 1994, Simona Tabasco è nata il 5 aprile del 1994 a Napoli sotto il segno dell’Ariete. A soli 29 anni l’attrice partenopea è tra i volti più promettenti del cinema italiano. Una carriera oramai diventata internazionale grazie al ruolo di Lucia nella serie di successo “White Lotus” che le ha cambiato la vita.

Prima il Premio “Screen Actors Guild Award” per il miglior cast in una serie drammatica ed ora la nomination agli Emmy Award 2023 come “migliore attrice non protagonista in una serie drammatica”. Un anno magico per la bellissima attrice che incarna alla perfezione il talento e la bellezza italica al punto che la stampa internazionale la descrive come “la nuova Monica Bellucci”. Un paragone che avrà fatto sicuramente piacere all’attrice che può vantare, nonostante la giovane età, una carriera importante.

Il debutto sul grande schermo è nel 2014 nel film “Perez” diretto da Edoardo De Angelis. L’attrice interpreta il ruolo di Tea, la figlia del protagonista Demetrio Perez interpretato da Luca Zingaretti. Poi arriva la fiction televisiva con il ruolo di Nancy nella serie “È arrivata la felicità” e poco dopo veste i panni della poliziotta Alex Di Nardo ne “I bastardi di Pizzofalcone”

Simona Tabasco: dal ruolo in DOC al successo internazionale con White Lotus

La bravura di Simona Tabasco non passa inosservata agli addetti ai lavori. Nel giro di pochi anni, infatti, approda nella fiction cult “Doc – Nelle tue mani” nel ruolo di Elisa Russo, una specializzanda di medicina interna, accanto a Luca Argentero. E’ l’inizio della consacrazione. Da segnalare anche il ruolo di Nora, giovane giostraia nella serie “Luna Park” di Netflix. Un ruolo complesso, ma che è la sua cartolina di presentazione per il grande salto in America.

La consacrazione definitiva arriva con il ruolo di Lucia, giovane escort siciliana, nella serie di successo internazionale “White Lotus” diretta da Mike White. E’ l’inizio di un sogno per l’attrice catapultata sui red carpet di Los Angeles e sulle copertine dei più importanti tabloid internazionali.

La serie HBO, ambientata in Sicilia con un cast stellare Jennifer Coolidge, Megann Fahy, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Theo James, Will Sharpe e Michael Imperioli, è il passaporto per Hollywood. “White Lotus” conquista critica e pubblico con la consacrazione dell’attrice napoletana che trionfa ai Screen Actors Guild Award e riceve una nomination agli Emmy Awards 2023. “Abbiamo condiviso così tanta vita insieme e grazie per questa singola nomination così inaspettata ma così celebrata!!!” è il commento a caldo dell’attrice che conclude dicendo:

Sono completamente sopraffatta dalla gratitudine per la nomination agli Emmy Awards. Fare parte di The White Lotus e lavorare con Mike White, David Bernard, HBO e l’intero cast e la troupe è stata l’opportunità di una vita, e quest’anno è stato un sogno diventato realtà. Grazie alla Television Academy per questo incredibile onore. Congratulazioni a tutti i miei colleghi candidati il cui lavoro mi ha costantemente ispirato da lontano. Dal mio cuore: grazie, grazie, grazie.

Non ci resta che augurarle un in bocca al lupo!