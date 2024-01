Paola Caruso è tornata a essere la Bonas di ‘Avanti un Altro 2024‘. Nella puntata andata in onda il 2 gennaio abbiamo visto la showgirl rivestire questo ruolo che la rese celebre anni fa. Ma chi è Paolo Caruso e cosa ha fatto nella sua carriera? Scopriamolo insieme.

Paola Caruso, ancora una volta è lei la Bonas di ‘Avanti un Altro 2024’

Con un abito succinto di color grigio e pieno di brillantini, Paola Caruso ha fatto il suo ritorno nella nuova edizione di ‘Avanti un Altro‘ nel ruolo di Bonas con la sua caratteristica risata. Paolo Bonolis l’ha abbracciata calorosamente spiegando come a volte ritornano. Nel corso delle puntate si alternerà insieme alla new entry Ilaria Gallozzi.

Nata il 17 gennaio del 1985 a Catanzaro, la sua vita è stata ricca di sfide e difficoltà. A 13 anni scopre da un’amica di essere stata adottata ma i suoi genitori l’hanno fatta crescere nell’amore e per lei sono la sua famiglia. Nel 2003, grazie al suo fisico prorompente, partecipa a Miss Italia conquistando il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Tre anni dopo, approda nel mondo dello spettacolo diventando nel 2016 corteggiatrice di Uomini e Donne e conducendo alcuni programmi su Rete Capri. A 24 anni cade da cavallo e rimane otto mesi in ospedale, intanto si laurea in giurisprudenza e viene scelta come Bonas del minimondo di ‘Avanti un altro‘.

Grazie alla popolarità raggiunta con il quiz show, diventa una delle concorrenti nel 2016 dell’Isola dei Famosi (partecipa anche alla versione spagnola del reality ‘Supervivientes‘). A cinema intanto è nel cast del film ‘Natale al Sud‘ mentre nel 2018 partecipa ad un altro reality, Pechino Express, con Tommaso Zorzi, formando la coppia de ‘I Ridanciani’. Durante il programma scopre di essere incinta. Nel 2022 prende parte a La Pupa e il Secchione Show e da quest’anno è di nuovo la Bonas di ‘Avanti un Altro‘. Ora ritorna nelle vesti di Bonas ad Avanti un Altro. Ecco il Video Mediaset.

Vita privata e instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola Caruso è stata legata sentimentalmente all’imprenditore Francesco Caserta. Dal loro amore è nato nel 2019 Michele che inizialmente non era stato riconosciuto dall’uomo. La showgirl è stata più volte ospite a Verissimo spiegando di aver gestito da sola la gravidanza. Sempre nello studio di Silvia Toffanin aveva raccontato della malattia del figlio che durante una vacanza in Egitto era stato sottoposto in ospedale ad una puntura per fargli passare la febbre che gli aveva lesionato un nervo della gamba.

Il piccolo è stato sottoposto in Italia ad un lungo intervento chirurgico. Purtroppo però dovrà portare il tutore e non solo: “Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di operazioni perché le ossa crescano dritte”.

Sui social Paola Caruso aggiorna i suoi fan e condivide momenti della sua vita quotidiana. Il suo profilo instagram (@paolacarusoofficial) è seguito da circa un milione di follower.