Chi è Nikita Pelizon? E’ una nuova concorrente del Grande Fratello Vio che ha fatto il suo ingresso dalla Porta Rossa lo scorso lunedì 19 settembre nel corso della prima puntata del reality. Ma chi è questa bella ragazza? Cosa sappiamo di lei? Quanti anni ha e cosa fa nella vita? Conosciamola meglio.

Chi è Nikita Pelizon: età, fidanzato, lavoro, reality e profilo Instagram

Nikita Pelizon ha 28 anni ed è una modella e una influencer originaria di Trieste. La conosciamo perché l’abbiamo vista in tv in diversi programmi: nel 2018 partecipa a Temptation Island come tentatrice ed inoltre è la ex fidanzata di Matteo Diamante a Ex on the Beach. Nikita Pelizon non è digiuna nemmeno di reality: nel 2022 partecipa a Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca in coppia con Helena Prestes. Al momento è single.

Profilo Instagram Ufficiale: @nikitasemplicemente

Il profilo Instagram di Nikita Pelizon conta 124 mila followers. Usa i social con parsimonia, nel senso che pubblica solo scatti inerenti al suo lavoro e alle sue passioni. La sua frase preferita? La felicità è una tua scelta: ecco cosa ha raccontato Nikita prima di iniziare l’avventura nella Casa di #GFVIP!

Biografia, lavoro e carriera di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon nasce a Trieste il 20 marzo 1994 e già da giovanissima manifesta una passione per la moda e l’indipendenza. Compiuti i 18 anni infatti si trasferisce a Milano dove inizia a sfilare. Grazie al suo lavoro viaggia molto per il mondo toccando Paesi lontanissimi come la Cina.

Approda anche in Svizzera dove diventata testimonial della compagnia telefonica Tre. Diventa nota soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island 2018, dove la vediamo nella veste di tentatrice. Seguono altre esperienze in tv: “Ex on the Beach” e “Pechino Express”. Quest’anno è una concorrente del Grande Fratello Vip.