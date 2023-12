Marco Maddaloni è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality show di successo trasmesso su Canale 5. Scopriamo chi è il campione judoka, ex naufrago de L’Isola dei Famosi!

Marco Maddaloni dal judo alla tv: il successo tra L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello 2023

Dopo tre mesi dal debutto, la casa del Grande Fratello 2023 si arricchisce di nuovi personaggi e concorrenti. Tra questi c’è anche Marco Maddaloni, campione di judo e personaggio televisivo noto al grande pubblico. Classe 1984, Marco è nato il 7 dicembre a Napoli dall’amore tra Caterina Iuliano e Giovanni Maddaloni, gestore del locale Judo Club Star Napoli. All’età di 17 anni il primo grande trionfo: è campione italiano assoluto nella categoria under-73 kg. Successivamente conquista il titolo di vice campione eruopeo junior per poi iniziare un percorso nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Una carriera di grandi successi tra cui segnaliamo: sette volte campione italiano di judo per età, 3° posto in Coppa del mondo a Tbilisi e poi a Vienna. Non solo lo sport e il judo nella sua vita, visto che Maddaloni ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui Detto Fatto, Made in Sud e Alessandro Borghese – Celebrity Chef. A L’Isola dei Famosi 2019 è stato poi vincitore. Proprio in merito alla sua partecipazione a L’Isola ha confessato: “ci sono stati momenti in cui avrei voluto lasciare l’Isola, poi mi è entrata dentro e mi ha stravolto. È un percorso che ti mette alle strette e ti fa capire quello che hai a casa, quello che hai lasciato e che, hai trascurato“. Dopo la vittoria a Pechino Express 2, il judoka ha trionfato anche a L’Isola dei Famosi ed ora è pronto a mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello!

Marco Maddaloni vita privata, moglie e figli

Ma passiamo alla vita privata di Marco Maddaloni. Il campione di judo è felicemente sposato con Romina Giamminelli, una bellissima donna napoletana, ma originaria delle Seychelles. Dal loro amore sono nati tre figli: Giovanni (nato nel 2016), Giselle Maria (2018) e Pino (2020). La coppia ha anche perso un bambino. Un lutto che proprio la moglie ha raccontato così negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin: “ho un angelo. Non lo sapeva nessuno, non ne abbiamo mai parlato nemmeno ai miei“.