In queste ore non si parla d’altro che di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti attualmente concorrente all’interno della casa del Grande Fratello 2024. A far discutere sono e le sue posizioni quasi “contro” sua figlia. Scopriamo insieme cosa è successo e perchè tanto clamore sulla figura di Marcella Bonifacio.

Marcella Bonifacio: chi è la madre di Greta Rossetti del Grande Fratello 2024?

Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti concorrente del Grande Fratello 2024, nel corso dell’ultima puntata del reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è entrata nella Casa di Cinecittà per una sorpresa a sua figlia ma, le argomentazioni, hanno presto preso una piega non proprio a favore della concorrente soprattutto in merito alla storia d’amore che sta nascendo tra Greta e Sergio D’Ottavi.

Le parole contro sua figlia Greta Rossetti

La Bonifacio, è apparsa infastidita per alcune scelte di Greta. La donna ha commentato in maniera ironica il fatto che, su due reality, la figlia si sia legata sentimentalmente altrettante volte.

Inoltre, a far discutere sono anche dei video dedicati alla figlia che la signora sta pubblicando sui social. “Sergetti? Andate a fanc*lo! Non avete capito niente, velo dico io. Come rimarrete delusi; io non riconosco più Greta, si è rincogli*nita. C’è pettirosso che mi reputa gelosa, ma di chi? Quando esci ce la vediamo io e te, sei proprio ‘rossa’”.

Queste sono alcune delle affermazioni della signora Bonifacio, che stanno destando molto clamore. Sempre sul conto della figlia la signora ha poi aggiunto: “Deve uscire lunedì, ti sei bruciata letteralmente il cervello oh, non ti riconosco più, mi fai quasi paura. Ti porterò da uno psichiatra quando esci”. Durante la diretta di Canale 5, Marcella ha improvvisamente cambiato tono e atteggiamento nei confronti della figlia. Nonostante il suo improvviso mutamento, sui social non le hanno risparmiato critiche.

Marcella Bonifacio, contro Beatrice Luzzi

La donna ne ha avute anche per un’altra concorrente della casa del Grande Fratello 2024: Beatrice Luzzi. Sull’amatissima attrice di Vivere, la Bonifacio ha dichiarato: “Sai una volta le rosse cosa facevano? Vergognosa; avete presente l’elettrocardiogramma di un cadavere? Piatto. Ecco lei è così; non ha smorfie ed è sempre pacata, non grida mai e non ha una vera emozione, apatica. Siete comunque un popolo di deviati, tutti Luzzers comunque. Ve lo devo proprio dire, vi piace quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica e rancorosa. Ecco perché in Italia funziona tutto male”.

" Tu devi USCIRE GRETA tu devi uscire lunedì" "la porterò da uno PSICHIATRA non la riconosco più " queste parole sono dette da sua madre Marcella Bonifacio… Che ne pensate? #GrandeFratello #luzzers #sergetti #Perletti pic.twitter.com/DZN2sHp9SJ — Sorelle Improta (@ImprotaSorelle) March 16, 2024

La mamma di Greta spegna il perchè ha detto quelle frasi

Successivamente, Marcella Bonifacio, evidentemente consapevole dell’errore commesso, ha voluto spiegare il motivo che l’ha spinta a dire quelle frasi su sua figlia. Attraverso alcuni video la madre di Greta ha spiegato:

“Buongiorno. Allora, arriviamo al dunque. Vi faccio questo video per farvi capire semplicemente che io ieri ho fatto un test. Ho fatto un test perché volevo vedere veramente in quanti di voi arrivano a percepire e capire che io stessi recitando. E sapete perché? Perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera. E sapete perché l’ho fatto? Non perché io sia pazza perché non lo sono. Sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto. Invece l’ho fatto semplicemente perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli, sulle persone che non sono preparate..E vi ricordo Vincent, che si suic*dò in live. Detto questo vi faccio una domanda: una persona che istiga – anche la più forte – è giusto che venga attaccata con quelle parole? A prescindere che una persona possa sbagliare, però secondo me bisognerebbe un attimino limitarsi e pesare le parole perché siamo tutti umani e i social vanno utilizzati per costruire, non per distruggere nessuno…Per far ragionare le persone e migliorarle, non distruggerle”.