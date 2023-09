Lorenzo Renotti è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, il reality condotto da Alfonso Signorini, iniziato lo scorso lunedì 11 settembre, in onda su Canale 5. Ma andiamo ora a scoprire qualcosa in più del nuovo concorrente del GF 2023.

Chi è Lorenzo Renotti del Grande Fratello 2023?

Lorenzo Remotti nasce ad Alessandria il 1° luglio del 1986, oggi abita a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria insieme alla sua famiglia. Lorenzo di professione fa il calzolaio e lavora nella bottega che è di proprietà della moglie. “Lei è il capo, io sono il garzone”, ha detto scherzando il nuovo concorrente del Grande Fratello.

Lorenzo ha anche raccontato che sono rimasti in pochi a fare questo antico mestiere. A tal proposito, lui quando ha iniziato il suo lavoro di calzolaio quasi si vergognava e veniva preso in giro. Col tempo Remotti si è reso conto che per lui era un orgoglio portare avanti quel lavoro e soprattutto indossare quel grembiule da lavoro.

Vita privata

Della vita privata di Lorenzo sappiamo che è sposato con Mariella e insieme hanno un bambino di nome Dante. Lui stesso ha raccontato che ci hanno provato per ben 8 anni ad avere un figlio, ma non ci riuscivano, nonostante nessuno dei due avesse dei problemi. Lorenzo ha raccontato che insieme alla moglie hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita ed è nato Dante appunto. Lui è innamoratissimo di suo figlio, che descrive come la gioia più grande della sua vita.

Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023

In merito alla sua partecipazione al reality di Canale 5, Lorenzo Remotti, ha detto che il suo obiettivo è vincere il programma. Il ragazzo ha dichiarato che aveva tenuto alo scuro anche la sua famiglia, e che non aveva detto di essere stato scelto come concorrente al Grande Fratello: “C’è scritto che non devi dire che partecipi, quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Allora ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca e che sarei dovuto andare in Germania per un periodo”.

Mentre Lorenzo è all’interno della casa del Grande Fratello, il suo negozio resterà chiuso, poiché non ha trovato nessuno che potesse sostituirlo nel suo lavoro primario.