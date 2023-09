Lorenzo Licitra è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2023. Il programma, che imita i cantanti ed è condotto da Carlo Conti, è iniziato lo scorso venerdì 22 settembre su Rai 1. Scopriamo insieme qualcosa in più sul nuovo concorrente di Tale e Quale Show.

Chi è Lorenzo Licitra di Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra nasce a Ragusa il 25 settembre del 1991. La sua popolarità arriva grazie alla vittoria dell’undicesima edizione del talent show X Factor nel 2017. Nella clip di presentazione di Tale e Quale Show ha raccontato: “Sono un cantautore che ha iniziato a scrivere di pop dopo aver abbandonato la musica lirica perché provengo da lì. Sono passati diversi anni da Xfactor11, che mi ha immesso in questo mondo, ancora oggi se ci ripenso mi dico ma è successo veramente? È una delle esperienze più belle e mi è rimasta nel cuore“.

Vita privata e carriera

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Lorenzo Licitra è fidanzato con l’attore Gabriele Rossi (ex di Gabriel Garko). La coppia convive da circa tre anni. Sin da adolescente, Licitra non ha mai nascosto la sua passione per il canto tanto da portarlo a studiare presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza e successivamente alla “Alla Scala Di Milano” sotto la direzione del tenore Giuseppe Veneziano. Insieme a Rachele duetta nel corso del programma di Gerry Scotti ‘Io canto‘. Nel 2017 arriva la partecipazione a XFactor dove viene scelto da Mara Maionchi e arriva a vincere il programma.

Tra i suoi successi ci sono i brani ‘In the name of love’, ‘Your Song’ e ‘Titanium’. Da allora non si hanno molte notizie di lui. Come dichiarato in un’intervista, ha provato a partecipare a Sanremo e non ha mai smesso di cantare. Ora arriva questa nuova avventura nel programma di Carlo Conti.

Lorenzo Licitra a Tale e Quale Show

Lorenzo Licitra nel corso della prima puntata si è esibito sulla canzone ‘Due vite’ di Marco Mengoni conquistando pubblico e giuria. Il cantante è infatti arrivato secondo nella classifica generale dietro solo a Gaudiano.

Carlo Conti lo ha presentato dicendo: “È stato l’unico a concedersi il lusso di aver battuto i Maneskin“. Il complesso infatti ha partecipato alla stessa edizione di XFactor vinta dal cantante.