Letizia Petris è una delle nuova concorrenti del Grande Fratello 2023, pronta ad entrare nella Casa di Cinecittà. La giovane ragazza emiliana di professione fa la fotografa e sul suo profilo social posta diverse foto legate alla sua amata professione. Conosciamola meglio.

Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello 2023: ecco chi è

Letizia Petris è una giovane ragazza emiliana. Nasce a Cesena l’8 giugno del 1999. Vive a Coriano in provincia di Riccione. Dopo il diploma frequenta l’Università e si laurea in Digital Communication. Di professione fa la fotografa e sul suo profilo social posta diverse foto legate al suo lavoro.

Lavoro e vita privata della giovane emiliana

Poche sono le notizie che si hanno al momento riguardo alla sua vita privata, per lo più sono curiosità desunte dai suoi profili social. Ad oggi sappiamo che Letizia Petris è stata fidanzata con un ragazzo di nome Andrea Contadini, e che la relazione è durata fino al mese di giugno 2021. Sui social la Petris ha un discreto successo.

Tra gli hobby di Letizia c’è quello di fare lunghe passeggiate e svegliarsi presto al mattino per fare foto all’alba. Inoltre Letizia ama molto gli animali, tanto che ha vari animali da compagnia che vivono con lei.

Perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2023

Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, sul perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello 2023, Letizia ha dichiarato: «Perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita».

L’oggetto che più le mancherà all’interno della casa di Cinecittà, sempre da quanto dichiarato al settimanale, dice: «Il mio orsacchiotto di peluche».

Come stesso lei ha dichiarato, in risposta alla domanda su un suo difetto e un suo pregio, sappiamo che: «Un difetto è che sono molto permalosa. Un pregio è che credo molto nei sentimenti».