Venerdì 9 giugno è andata in onda la prima puntata della serie tv turca, “La Ragazza e L’Ufficiale” dove il protagonista principale è Kıvanç Tatlıtuğ, attore e modello turco, noto per aver interpretato il ruolo di Cesur Alemdaroğlu nella serie “Brave and Beautiful” titolo originale Cesur ve Güzel che abbiamo visto in Italia due anni fa. Ma chi è Kıvanç Tatlıtuğ? Scopriamo qualche dettaglio in più sull’età, la carriera, la moglie e i progetti attuali.

“La Ragazza e l’Ufficiale” serie tv turca con Kıvanç Tatlitug: chi è, età, carriera, moglie e progetti attuali

Kıvanç Tatlıtuğ è nato ad Adana, il 27 ottobre del 1983 ed è stato un modello nel passato. Da molti anni a questa parte si dedica alla recitazione. I suoi lavori sono conosciuti non solo in patria ma anche al livello internazionale, dal momento che ha un fandom molto cospicuo e fedele che lo sostiene da ogni parte del mondo. Kıvanç Tatlıtuğ ha altri quattro fratelli: Tugay, İpek, Cem e Melisa.

È di origine albanese e bosniaca da parte di padre – ecco spiegati i capelli biondi e gli occhi azzurri – e di Edirne da parte di madre. Prima di diventare un modello si è dedicato allo sport, al Basket. Tuttavia un infortunio lo ha costretto ad abbandonare il basket per intraprendere altre strade: quella della moda prima e quella della recitazione dopo.

Carriera professionale di Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ grazie a sua madre che inviò delle foto, fu scelto da un’agenzia di modelli e, nell’ottobre 2001, vinse il Best model of the world. Da allora ha lavorato come modello professionista e in seguito come attore. Nel 2013 si è laureato alla Istanbul Kultur University. Un punto di svolta nella sua carriera è stato quando ha recitato in Gümüş come Mehmet Şadoğlu.

Sono seguiti poi numerosi altri lavori, visto il suo talento oltre che la bellezza senza uguali. Per i suoi colori si è guadagnato il “titolo” di Brad Pitt del Medio Oriente, che lui tuttavia non ama molto. Ha dichiarato che sono persone differenti e che ognuno ha una propria esclusività.

Dopo Gumus, è la volta di Menekşe ile Halil dove ha lavorato a fianco di Sedef Avcı. Ma il grande successo lo ottiene con il ruolo di Behlul nella serie tv campione di ascolti, Ask-i Memnu con Beren Saat, la partner femminile con cui ha dimostrato in video una chimica straordinaria. Grazie a questo ruolo ha vinto il Altın Kelebek Award per il miglior attore protagonista.

Mentre nel 2010 ha recitato una parte in Ezel con l’amico e attore Kenan İmirzalıoğlu e nel 2011 ha cominciato la serie di successo Kuzey Güney su Kanal D finita nel giugno 2013 a fianco di Buğra Gülsoy e Öykü Karayel. Nel 2014 la serie Kurt Seyit ve Şura, quella che stiamo vedendo noi in Italia – La Ragazza e L’Ufficiale – tratta dall’omonimo romanzo di Nermin Bezmen che narra di una storia vera dell’amore fiorito ma non compiuto tra Seyit il turco e Şura, una giovane russa.

È stato scelto come Sexy Man turco su un sondaggio condotto dal quotidiano turco Hürriyet nel mese di luglio 2009. Nel 2010 prende parte alla serie tv Ezel – in 4 episodi. Seguono poi altri lavori come:

Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) – serie TV, 32 episodi (2016-2017) in cui interpreta Cesur Alemdaroğlu;

(Cesur ve Güzel) – serie TV, 32 episodi (2016-2017) in cui interpreta Cesur Alemdaroğlu; Çarpışma – serie TV, 24 episodi (2018-2019) in cui interpreta Kadir Adali;

– serie TV, 24 episodi (2018-2019) in cui interpreta Kadir Adali; Aile – serie TV (2023) in cui interpreta Aslan Soykan.

Per la Web TV

Into the Night – web serie, 1 episodio (Netflix, 2021)

– web serie, 1 episodio (Netflix, 2021) Yakamoz S-245 – web serie, 7 episodi (Netflix, 2022) in cui interpreta Arman.

Il suo ultimo lavoro è dunque Aile, ovvero Famiglia che è un remake della serie tv americana The Soprano’s. La prima stagione si è conclusa il 27 maggio e la seconda stagione riprenderà a settembre.

27 Mayıs cumartesi günü, Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler.

Yeni sezonda görüşmek üzere.

Sağlıkla kalın. — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) June 1, 2023

Ha vinto due Golden Butterfly Awards come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Aşk-ı Memnu e Kuzey Güney .

Vita privata di Kıvanç Tatlıtuğ

Il nostro affascinante turco, nel 2013 ha iniziato una relazione con la stilista Başak Dizer, mentre girava la Serie tv La ragazza e L’Ufficiale, dunque. Tanto che la sua fidanzata era solita chiamarlo Kurt (lupo). Con Basak è stato vero amore, dal momento che era reduce da molte relazioni amorose, fino a quando ha conosciuto la stilista, con la quale si è sposato il 19 febbraio 2016 a Parigi. Nel 2022 la coppia ha avuto un figlio che si chiama Kurt Efe.

Filmografia, Cinema

Amerikalilar Karadeniz’de 2, regia di Kartal Tibet (2007)

Kelebegin Rüyasi, regia di Ismail Ciydem e Yılmaz Erdoğan (2013)

Hadi Be Oglum, regia di Bora Egemen (2018)

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, regia di Yılmaz Erdoğan (2018)

Il festival dei cantastorie (Âşıklar Bayramı), regia di Özcan Alper (2022)

Boğa Boğa, regia di Onur Saylak (2023)

Last Call For İstanbul, regia di Gönenç Uyanık (2023)

Doppiatori italiani di Kivanc Tatlitug

Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Kıvanç Tatlıtuğ è stato doppiato da: