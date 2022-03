La vincitrice del Grande Fratello Vip è Jessica Selassiè, una delle tre Principesse “sconosciute” al grande pubblico che il 13 settembre ha varcato la porta rossa di Cinecittà. Le sorelle partono in sordina, e come unico concorrente, poi prima di Natale la produzione del GF Vip le ha divise e hanno iniziato il loro percorso singolarmente. Scopriamo qualcosa in più sulla vincitrice, Jessica: chi è? cosa fa? età, Genitori, Fidanzato e altri programmi tv a cui ha partecipato.

Chi è Jessica Selassie Vincitrice GF VIP: cosa fa, età, genitori, profilo, Instagram

Jessica Selassié ha 27 anni e discende dalla dinastia etiope dei Selassiè detronizzata nel 1974. In merito a questa discendenza si è detto di tutto e di più. C’è chi sostiene che la loro discendenza sia farlocca e che in realtà siano figlie del giardiniere di palazzo, tale Giulio Bissiri, che avrebbe truffato alfine di accaparrarsi la ricchezza dei Selassiè. Il padre sarebbe infatti in carcere in Svizzera proprio per truffa. Ma non ci sono certezze in merito, dal momento che anche Signorini se n’è occupato durante il reality, non approdando a nulla di fatto.

Chi è Jessica Selassiè? A quali altri programmi tv ha partecipato?

Jessica Hailé Selaissé è nata nel 1996 e cresce tra Roma e Londra, insieme alle sorelle, Lucrezia e Clarissa. Ha partecipato al Programma Tv Riccanza 2 e in merito alla sua partecipazione dichiarò:

“Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”

Jessica Selassié vive a Roma, in Piazza di Spagna, con la famiglia. Al suo servizio ha:

Un maggiordomo personale,

Un hairstyle a domicilio,

Un autista personale.

Jessica ha conseguito ben due lauree presso l’Università John Cabot di Roma. Si definisce una Fashion Blogger e a tal proposito ha creato un blog personale in cui consiglia gli outifit più ricercati e particolari. Appassionata non solo di moda ma anche dell’amore. Nel senso che nel lungo percorso dentro la Casa il suo desiderio più grande era trovare un fidanzato.

Si è dichiarata single, da più di tre anni per cui nella Casa qualunque bel ragazzo varcasse la soglia, entrava immediatamente nel radar della Principessa. Dapprima è stato Alessandro Basciano, che tuttavia le ha preferito Sophie Codegoni, mandando in crisi la povera Jessica. È stata poi la volta di Barù Gaetani d’Aragona a cui ha dedicato un pressing notevole, senza per altro riuscire nell’intento di sedurlo, nonostante era solita ballargli sotto il viso in pose sensuali al limite del grottesco.

Jessica e Barù all’interno del Grande Fratello Vip

I primi tre mesi di Jessica passano nella Casa tra pulizie e fornelli, ha un carattere chiuso e taciturno e si espone poco o nulla a differenza delle altre due sorelle, Lulù e Clarissa. Dopo Natale, la svolta. In quel periodo Jessica è molto demotivata e vuole addirittura andare Via, ma poi arriva Barù che le ruba il cuore.

All’interno della casa del GF VIP tra i due si crea una bella complicità: passano molto tempo insieme, diventano complici ma il rapporto rimane sul piano amicale. Barù dichiara che non vuole storie dentro la Casa. Ma la loro intesa piace al pubblico, tanto che è spesso in tendenza su Twitter la ship #Jerù.

Il rapporto tra i due rimane altalenante, tra litigi e riappacificazioni fino alle ultime settimane. Poi Lulù “costruisce” una capanna per i due e pare che all’interno di questo giaciglio ci sia stato un bacio a fior di labbra. Questa storia si evolverà ora che entrambi sono fuori dalla Casa oppure no?

Curiosità su Jessica Selassiè

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: 170 cm

Professione: Fashion Blogger

Programmi Tv: GF VIP e Riccanza

Profilo Instagram: @jessyselassie

Si definisce una “principessa moderna” ha un tatuaggio sul braccio sinistro, una farfalla. Nel 2019 è stata ospite alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019.