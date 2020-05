Se vi state chiedendo chi ha vinto gli Eurovision Song Contest 2020, ecco la risposta che cercavate: nessuno. E vi spieghiamo anche il perchè. L’emergenza sanitaria del Coronavirus, poi diventata una pandemia a livello mondiale, ha fermato anche la musica e la grande macchina della kermesse canora più seguita al mondo.

Eurovision Song Contest 2020 vincitore: non è Diodato

Con il diffondersi a macchia d’olio in tutto il mondo del Coronavirus, gli organizzatori dell’Eurovision 2020 hanno deciso di sospendere per la prima volta in 65 anni la competizione canora. Non c’è nessun vincitore visto che la gara è stata annullata, ma gli organizzatori hanno ugualmente voluto regalare ai telespettatori una lunga serata di musica trasformando la finale dell’Eurovision in “Europe shine a Light Accendiamo la musica“: una luce per l’Europa. Proprio così: una luce di speranza per l’Italia e il resto del mondo che da circa due mesi sta lottando contro un nemico invisibile.

Durante la serata il pubblico ha ascoltato anche i frammenti dei 41 i brani che avrebbero dovuto gareggiare durante la 65esima edizione dell’ESC, tra cui anche “Fai Rumore” di Diodato chiamato a rappresentare l’Italia.

Diodato all’Eurovision Song Contest 2020 con “Fai Rumore”

Diodato, vincitore di Sanremo 2019, ha regalato una delle performance più belle ed emozionanti di questo ESC 2020. Il cantautore, infatti, ha scelto di registrare all’interno di una Arena di Verona vuota, illuminata solo dal tricolore della bandiera italiana. Un’esibizione toccante con il cantante che ha fatto risuonare più forte che mai la sua “Fai Rumore” diventata da mesi oramai di tutti noi. La canzone, infatti, durante questa pandemia è diventata il simbolo delle nostre città vuote e questa notte ha assunto un valore ancora più importante. Un grido di speranza, ma al tempo stesso di forza affinché le nostre voci possano tornare a farsi sentire ancora più forti una volta che questo terribile incubo sarà finito.

Annunciato come papabile vincitore dell’Eurovision 2020, Diodato se ci fosse stata la gara avrebbe vinto a mani basse meritatamente. Una vittoria che sarebbe arrivata a suggellare un 2020 davvero magico per il cantautore dopo la vittoria a Sanremo 2020 e la recente ai David di Donatello dove ha ricevuto il Premio alla migliore canzone per “Che vita meravigliosa”.