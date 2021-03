Chi è Visconte Guglielmotti? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutte le curiosità ed i dettagli relativi al concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Visconte Ferdinando Guglielmotti, chi è, cosa fa, da dove viene?

Ferdinando Guglielmotti, meglio conosciuto come il Visconte Gugliemotti, è un imprenditore italiano. Il Visconte non proprio uno pseudonimo, dal momento che ha realmente delle origini nobili in quanto ha ereditato il titolo nobiliare dalla famiglia di appartenenza. Discende infatti da Fra Alberto Guglielmotti, uno dei più noti teologi e storici italiani dell’800.

Dopo la Maturità Guglielmotti si iscrive all’università in Giurisprudenza, dove dopo qualche anno si laurea, diventando dottore in scienze giuridiche. E’ un appassionato di storia, è un single convinto e ama molto fare yoga. Sappiamo inoltre che Ferdinando Guglielmotti, abita in un vero e proprio castello con al madre. Come se la caverà sull’isola dove ci sono moltissime difficoltà? Sarà infatti, uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, pronto a sfidare la natura e le dinamiche del gioco.

In una nostra intervista, il Visconte ha dichiarato che la cosa che gli mancherà di più: “Mi mancheranno molto la mia casa e la mia azienda perché fanno parte della mia quotidianità. Sono un uomo doppio perché amo l’abitudine ma anche il sogno. Fortunatamente l’azienda anche in tempo di coronavirus non ha mai smesso di lavorare. E poi mi mancherà il mio rifugio, una torretta che ho fatto costruire a casa, e in cui vado spesso per ricaricare le pile”

Ferdinando Guglielmotti: chi è, altezza, età, professione, Instagram