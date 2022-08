Chi è Goffredo Cerza il fidanzato di Aurora Ramazzotti che presto diventerà papà? Come già saprete, Aurora Ramazzotti è incinta e a gennaio diventerà mamma. Ma chi è Goffredo Cerza? Non è un modello, né un attore, un calciatore o un cantante. Cerza è un ingegnere elettronico e personal trainer. Balzato agli onori della cronaca rosa per essere il fidanzato di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti.

Chi è Goffredo Cerza? Età, lavoro, famiglia, carriera famiglia e curiosità

Goffredo Cerza ha 26 anni ed è nato il 19 gennaio sotto il segno del Capricorno. Si è diplomato alla Marymount International School, istituto privato internazionale di Roma, per poi trasferirsi a Londra e laurearsi in Ingegneria Elettrica alla University of London.

Cerza ha anche frequentato un master in International Business presso Hult International Business School. Durante la pandemia è tornato in Italia per stare più vicino alla fidanzata Aurora ed oggi dunque lavora come Marketing Manager e Business Analyst.

Goffredo Cerza e la sua passione per lo sport fin da giovanissimo

Goffredo è sempre stato appassionato di sport sin dalla tenera età: già dall’età di quattro anni frequentava calcio due volte a settimane e nuoto altre due volte a settimana. La mamma – a cui è molto legato – ha sempre assecondato questa sua passione e spesso sui suoi profili social non mancano scatti che lo ritraggono mentre si allena. Nella capitale inglese dove ha vissuto per un po’ di tempo ha conosciuto Aurora Ramazzotti diventando in breve tempo la sua fidanzata con cui condivide la passione per lo sport e la cucina.

Lavoro e Carriera di Goffredo Cerza fidanzato di Aurora Ramazzotti

Goffredo Cerza ha deciso di trasformare la propria passione per il fitness in un lavoro: Goffredo infatti attualmente è un famoso coach online. Ha fondato infatti un profilo Instagram che si chiama kingcerzfitnes con annesso pagina e app di fitness dove aiuta le persone a migliorare il loro corpo realizzando programmi di allenamento avvalendosi anche di alcune collaborazioni con diversi specialisti.

La mamma di Aurora, Michelle Hunziker ha speso parole molto positive sul fidanzato della figlia, definendolo un ragazzo molto educato, cortese e con la testa sulle spalle. Insomma, la mamma è ben felice che sua figlia sia fidanzata con Cerza. Michelle infatti in una intervista rilasciata a “Chi” ha dichiarato: “Sono stata bravissima. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così”.

Curiosità su Goffredo Cerza

Goffredo ama sciare infatti sui social pubblica spesso foto che lo ritraggono in montagna. Si definisce un viaggiatore tanto che ha pubblicato molti scatti in giro per il mondo. Un’altra sua passione è il paracadutismo. Ha conosciuto Aurora grazia ad un’amica comune, Sara Daniele figlia di Pino Daniele con cui Aurora è molto amica. Quello con Aurora non è stato un colpo di fulmine, perchè lei aveva molti subbi su di lui. Adesso la loro relazione sarà coronata dall’arrivo di un bebè.