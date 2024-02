Con il Festival di Sanremo 2024 che sta per cominciare, cresce la curiosità sui cantanti in gara. Tra i favoriti di questa edizione c’è anche Ghali, rapper italiano di origini tunisine che da qualche anno riscuote grande successo specialmente presso il pubblico di giovani e giovanissimi.

Ma cosa sappiamo di lui? Ecco le informazioni che lo riguardano, dalla difficile infanzia al bellissimo rapporto con la mamma fino all’exploit professionale che lo ha reso una delle promesse più interessanti nell’attuale panorama musicale del nostro Paese.

Chi è Ghali: brevi cenni biografici

Figlio di genitori tunisini, Ghali Amdouni, artisticamente conosciuto con il solo nome di battesimo, nasce a Milano il 21 Maggio 1993 (Gemelli). Cresciuto a Baggio, un quartiere periferico e non facile della città meneghina, il ragazzo ha iniziato prestissimo ad interessarsi di musica, una passione che lo ha salvato da una realtà familiare complicata.

In un’intervista a Radioitalia Ghali ha dichiarato che: “A 11 anni registravo in cameretta, dicendo le parolacce tipiche del rap a bassa voce perché avevo paura che mia mamma sentisse”. A piacergli era soprattutto il genere hip hop e tra i suoi idoli di bambino c’era Jovanotti, al quale qualcuno lo paragona.

Il rapporto con la madre

Il cantante italo-tunisino ha un rapporto strettissimo con la madre, da sempre anche amica, confidente e complice, oltre che sua manager adesso che è famoso. Il legame intenso è dovuto al fatto che la donna, di nome Amel, lo ha cresciuto praticamente da sola, poiché il marito e padre di Ghali è finito in carcere quando il figlio era ancora molto piccolo. La mamma è diventata quindi l’unica, fondamentale figura di riferimento per il giovane, che addirittura ha dormito con lei fino ai suoi 23 anni!

Non può stupire pertanto che Ghali le abbia dedicato il primo singolo, Ninna nanna, e che non perda occasione per ribadirle, a mezzo social, il proprio amore. Quando Amel, a 38 anni, si è ammalata di cancro, al rapper, come prevedibile, è inizialmente crollato il mondo addosso ma poi, fortunatamente, la situazione si è risolta per il meglio.

Ghali è fidanzato?

Dopo una relazione con la top model italiana Mariacarla Boscono, Ghali oggi fa coppia con Camilla Venturini, della quale non sappiamo quasi nulla a parte che si occupa di moda e che ha una sorella gemella.

La carriera musicale

La carriera di Ghali è iniziata, e proseguita, in ambito hip hop. Dopo gli esordi con la band Troupe d’Elite, il grande successo è arrivato da solista tramite il web e le piattaforme in streaming.

Dopo qualche buon video su YouTube, con Ninna Nanna, suo primo singolo, il milanese ha letteralmente sbancato Spotify e ottenuto il disco di platino. Da allora è stato un crescendo di riscontri e riconoscimenti. Tra le canzoni più celebri citiamo Happy Days, Habibi, Good Times e Cara Italia.

Sanremo 2024 e Instagram

Ghali partecipa per la prima volta alla gara fra big a Sanremo 2024 sopo essere stato uno dei super ospiti del Festival nel 2020. Sul palco porterà il brano Casa mia. Se volete saperne di più sul suo conto, questo è il suo profilo instagram.