Francesca La Colla è la vincitrice di Tali e Quali 2024. La concorrente ha vinto durante la puntata finale dello show concotto da Carlo Conti. Ma chi è Francesca La Colla vincitrice di Tali e Quali 2024? Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Francesca La Colla vincitrice di Tali e Quali 2024

Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

I concorrenti

Questa settimana i cantanti imitati a Tali e Quali 2024 sono stati: Zucchero, Britney Spears, Lucio Dalla, Adele, Marcella Bella, Elvis Presley e i Rocktes. Il vincitore della puntata avrebbe poi gareggiato, per aggiudicarsi il titolo di questa edizione con i vincitori delle tre precedenti puntate. I concorrenti erano:

Isabella Alfano interpreta Marcella Bella;

Francesca La Colla imita Adele;

Luciano Maci è Lucio Dalla;

Francesco Di Giugno imita Elvis Presley;

Martina Malagnino è Britney Spears;

Alessandro Prelli imita Zucchero.

Gli Universal band sono i Rockets.

Francesca La Colla vince seconda puntata di Tali e Quali 2024: chi è?

Vince la quarta puntata Francesca La Colla con l’imitazione di Adele. La sfida è proseguita poi tra la vincitrice di puntata e: Clelia Cicero (Edith Piaf), Andrea Cecconi (Max Pezzali) e Enea Platania (Mango). Francesca La Colla oltre ad aver vinto la puntata d ieri, è anche la vincitrice dell’intera edizione di Tali e Quali 2024. La concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua esibizione nei panni di Adele.

Francesca La Colla ha 45 anni ed è cantante di professione. Insegna, infatti, canto e fa la vocalist (lavora con Francesco De Gregori, ma ha collaborato anche con Zucchero, Antonello Venditti, Emma, Elisa, Renato Zero e Ligabue). La passione del canto l’ha acquisita dal padre, che a sua volta era un cantante.

Il padre nel 1966 ha preso parte a Il Cantagiro, anche se poi con il passare degli anni ha smesso di esibirsi in pubblico, limitandosi a cantare al massimo in alcune occasioni private. “Sarà veramente una sfida” aveva detto prima di affrontare l’imitazione di Adele. Francesca La Colla si è esibita, infatti, con Rolling on the deep vincendo la puntata con un totale di 52 punti. A soli tre punti di distanza da lei si è posizionato come secondo Luciano Maci con Lucio Dalla.