Fiordaliso è tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. Tutti la conosciamo per il grande successo di “Non voglio mica la luna”, ma questa volta la cantante vuole che il pubblico conosca la sua anima di donna e madre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cantante!

Fiordaliso da Sanremo al Grande Fratello 2023

Sulla note di “Non voglio mica la luna”, Fiordaliso ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023. Un ingresso che ha lasciato il segno quella della cantante che ha fatto una bellissima sorpresa ai coinquilini della casa e ai milioni di telespettatori. Poco prima di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà, Fiorda si è raccontata ad Alfonso Signorini rivelando:

Ho tante cose da raccontare, voglio che la gente capisca chi sono io. Sono una donna normale e faccio la cantante. La passione nasce perchè mio padre suonava la batteria di sera, sembrava uno dei Beatles. Ho iniziato grazie a lui, avevo 12 anni. Questo Grande Fratello arriva nel momento giusto, ho avuto tre anni difficili”.

Tre anni complicati, fatti di grandi dolori ed assenze, per la cantante che si presenta come “sono una mamma rock, una donna rock, una nonna rock”. Grande entusiasmo da parte di tutti i concorrenti del GF che l’accolgono a braccia aperte poco prima di varcare, tutti insieme, la porta rossa.

Fiordaliso, non è solo la cantante di “Non voglio mica la luna”

La cantante Fiordaliso è conosciuta dal grande pubblico per la super hit “Non voglio mica la luna”, canzone scritta da Zucchero Fornaciari, Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso che ha consacrato la cantante al Festival di Sanremo 1984. Un successo internazionale che ha permesso alla cantante di farsi conoscere anche in America Latina ed Europa. Una carriera di grandi successi per l’artista che ha collaborato con grandi nomi della scena musicale italiana partecipando a nove Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Diversi i brani di successo tra cui ricordiamo “Cosa ti farei”, “Fatti miei”, “Se non avessi te” e tanti altri. Non solo cantante, visto che la Fiorda si è fatta apprezzare anche come conduttrice televisiva di programmi cult come “Domenica In”, “Unomattina” e tanti altri.

Ecco il video di presentazione di Fiordaliso al Grande Fratello 2023: