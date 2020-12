Erminio Sinni, chi è il vincitore di The Voice Senior 2020 “folle” sognatore che ha fatto della musica una delle sue ragioni di vita. Un vero e proprio trionfo per il cantante di Bagno di Gavorrano che ha conquistato il podio con il 53% delle preferenze dei voti dei telespettatori. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Chi è Erminio Sinni vince The Voice Senior

E’ Erminio Sinni il vincitore di The Voice Senior 2020. Classe 1951, il cantante è nato il 5 febbraio a Grosseto da una famiglia umile; il padre e il nonno, infatti, lavoravano nelle miniere visto che il Bagno di Gavorrano è proprio terra di miniere.

“Il mio babbo e il mio nonno facevano i minatori – sono le parole con cui Erminio si è presentato al talent show di successo di Rai1. “Loro scavavano la terra, io ho cercato di scavare dentro di me. Questa cosa mi rende uguale a loro ma diverso” – ha aggiunto il cantante che ha conosciuto la popolarità negli anni ’90. Due le partecipazioni a Sanremo, ma quella degna di nota risale al 1993 con il brano “L’amore vero” scritto da Riccardo Cocciante con cui si piazza al quito posto. Tra le sue canzoni più famose anche “E tu davanti a me”, brano suonatissimo nei piano bar.

Nonostante qualche successo però il cantante scompare dalle scene. “Portavo canzoni e dischi e nessuno mi degnava di considerazione – ha raccontato Sinni che ogni hanno si è riproposto a Sanremo, ma senza successo. La passione per la musica però ha sempre vinto e finalmente Sinni ha avuto la sua seconda importante occasione trionfando a The Voice Senior. Ora per lui si aprono le porte de “La notte che verrà”, il programma di Capodanno condotto da Amadeus la vigilia del 31 dicembre in prima serata su Rai1.

Erminio Sinni e il Covid: “mi sento un reduce”

Una vittoria duplice per Erminio Sinni che la scorsa estate si è ritrovato a combattere anche contro il Coronavirus. Proprio così il cantante vincitore di The Voice Senior si è ammalato in estate, ma ha sconfitto questo terribile virus.

“Mi sento un reduce. Mi hanno curato in maniera commovente all’Umberto I di Roma. I sanitari avevano un’umanità incredibile. Mi hanno rassicurato subito. Mia mamma di questo non sa niente. Ho scritto anche una canzone per ringraziare il personale sanitario. Io non conosco le loro facce” – ha raccontato il cantante che poco prima della finale aveva affidato ai social un lunghissimo ed emozionante messaggio

“Stasera ci saranno i folli sognatori che non si arrendono mai, i Don Chisciotte, gli Icaro del 2000. Noi abbiamo già vinto dal momento che siamo entrati in questa trasmissione, abbiamo preso un pochino di fiducia nonostante il periodo che stiamo vivendo. Stasera vincerà la SPERANZA chiunque arriverà primo di noi. Grazie di questo bellissimo sogno“.

Che dire Erminio Sinni ha spiccato nuovamente il volo. Un volo che questa volta sicuramente lo porterà lontano.