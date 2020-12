Si è conclusa la prima edizione di The Voice Senior 2020, il talent show “over 60” condotto con grandissimo successo da Antonella Clerici su Rai1. Una finale sorprendente e ricca di colpi di scena che ha visto trionfare Erminio Sinni del Team Loredana Bertè.

The Voice Senior, il vincitore è Erminio Sinni

Erminio Sinni vince la prima edizione di The Voice Senior. E’ calato il sipario sul talent show over 60 che ha visto trionfare il cantante toscano che ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Sinni entrato nel Team di Loredana Bertè ha trionfato con il 53% delle preferenze dei voti del pubblico da casa. Una vittoria importante per Sinni che poco tempo fa si era ammalato di Covid-19; a rivelarlo è stato proprio il cantante che durante la sua prima esibizione sul palco di The Voice ha voluto ringraziare tutti i medici dell’Ospedale Umberto I di Roma.

Un trionfo importante per Sinni che si è conteso la vittoria finale con Marco Guerzoni ed Elena Ferretti entrambi del Team D’Alessio. Per la finale il cantante ha puntato tutto sulla bellissima “A mano a mano” di Rino Gaetano che aveva presentato durante la Blind Auditions, mentre Guerzoni ha cantato “Io so che ti amerò” di Vinicius De Moraes ed Elena Ferretti “Ti sento” dei Matia Bazar e Antonella Ruggiero.

The Voice Senior: tutti i concorrenti della finale

La finale di The Voice Senior è stata una grande festa come più volte ha precisato la padrona di casa Antonella Clerici. Il talent show over 60 ha visto otto finalisti contendersi la vittoria finale così suddivisi: Elena Ferretti e Marco Guerzoni per il team Gigi D’Alessio. La squadra dei Carrisi, Al Bano con la figlia Jasmine, aveva portato Tony Reale e Rita Mammolotti per il team Carrisi, Roberto Tomasi e Alan Farrington per il team Clementino e Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino per il Team Bertè.

Una lunga diretta che ha visto alla fine trionfare Erminio Sinni, il cantante di Grosseto che in passato ha collaborato con Paola Turci e Riccardo Cocciante. Non solo nel 1989 ha partecipato al Festival di Sanremo come autore del brano “Tutti i cuori sensibili”, mentre nel 1993 è in gara con il brano “L’amore vero” classificandosi al quinto posto.