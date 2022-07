Chi è Emanuel Lo, il nuovo professore di danza di Amici 22? Pseudonimo di Emanuel Lo Iacono, è un cantautore, ballerino, coreografo e regista italiano nato a Roma l’11 luglio 1979. Conosciamo meglio la carriera e la vita privata del nuovo prof di Amici 22.

Chi è Emanuel Lo il nuovo professore di Amici 22?

Da sempre appassionato di musica, Emanuel Lo fin da bambino suonava la chitarra e la batteria e scriveva le sue prime canzoni. Inizia a studiare danza, e nel 1996 debutta in Tv, sia in Rai che a Mediaset lavorando come ballerino e co-coreografo in vari show televisivi fino al 2005. Contemporaneamente al lavoro in televisione, Emanuel Lo si esibisce sia in Italia che all’estero nelle tournée di artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin, Holly Valance, Luciano Pavarotti, Samantha Mumba e molti altri. Nel 2006 si è esibisce come supporter di artisti come Kanye West, Lee Ryan e Coolio e molti altri.

Il debutto discografico e la collaborazione con Giorgia

Ha debuttato discograficamente nel febbraio 2007 con il singolo “Woofer”, collaborazione con il rapper Tormento, che ha anticipato il suo album di debutto “Più tempo”, prodotto dalla cantante Giorgia, uscito il 18 maggio successivo per l’etichetta discografica Dischi di Cioccolata e distribuito dalla Sony BMG.

Successivamente ha lavorato nel disco di Giorgia “Stonata”, uscito nel novembre del 2007, per il quale ha collaborato alla scrittura dei testi di alcuni brani, tra cui il duetto di Giorgia insieme a Mina “Poche parole”. Nel 2009 viene pubblicato, sempre per distribuzione della Sony Music, il suo secondo album, “Cambio tutto”, nato da una collaborazione con il beatmaker Big Fish. Il disco, che mischia l’R&B e l’hip hop, contiene il brano “Cambio tutto” scritto dal cantautore Nesli.

Emanuel Lo Coreografo a X Factor ne 2010

Nel 2010 Emanuel si è occupato delle coreografie del programma X Factor, ultima edizione in onda ancora sulla Rai. Nel 2011 ha scritto musica e parole di molte canzoni del fortunatissimo “Dietro le apparenze” di Giorgia tra cui “Il mio giorno migliore”, “Dove sei” e “Sembra impossibile”.

Regista di videoclip di successo

Sempre nel 2011 si afferma anche come regista con VisionariLab girando molti videoclip con vari artisti fino ad oggi, Josè Carreras, Clementino, Ornella Vanoni, Giorgia, Deddy, Giordana Angi, Sal Da Vinci, Giulia Luzzi e molti altri. Nel 2013 collabora al nuovo album di Giorgia, “Senza paura”, scrivendo testi e musiche di ben sette brani. Nel 2016 firma quattro brani, testo e musica, contenuti nel decimo album di inediti di Giorgia, “Oronero”, fra cui il primo singolo e title-track “Oronero”.

Emanuel Lo e l’arrivo ad Amici nel 2016

Dal 31 ottobre 2016 entra a far parte del talent Amici di Maria De Filippi ricoprendo il ruolo di giudice di hip hop. Negli anni successivi ricopre il ruolo di giudice esterno all’interno del programma.

Il 1º settembre 2017 firma la regia del singolo “Scelgo ancora te” di Giorgia, nel quale Emanuel Lo compare come coprotagonista assieme a Giorgia e al figlio Samuel. Il video viene presentato in anteprima assoluta al TG1 da Vincenzo Mollica. Firma varie direzioni artistiche, come eventi Porsche, tour di Giorgia di J-Ax e Fedez.

Vita privata

È dal 2004 fidanzato ufficialmente con la cantante italiana Giorgia; il 18 febbraio 2010 è nato il loro figlio di nome Samuel.