Chi è Andrea De Paoli, il nuovo Bonus di “Avanti un altro! 2023? Come vi abbiamo già detto in altri articoli, questa nuova stagione del preserale di canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha dei nuovi ingressi nel cast fisso. La prima puntata è entrata in scena la nuova Bonas, Sophie Codegoni, mentre l’11 gennaio è stata la volta di Giovanni Muciaccia. Manca all’appello Andre De Paoli, nuovo Bonus. Seguiteci nella lettura e vi diremo qualcosa in più: Età, Carriera, Vita Privata, Instagram.

Andrea De Paoli, chi è, cosa fa? Ecco qualche informazione sul nuovo Bonus di Avanti un Altro!

Andrea De Paoli, è un modello italiano di 37 anni dallo sguardo magnetico e il sorriso disarmante. Occhi verdi e capelli castani farebbe perdere la testa a chiunque! Insomma, non rimpiangeremo lo storico Bonus, Daniel Nilsson che per molti anni ha presenziato il preserale di canale 5.

Avanti un altro! Chi è il nuovo Bonus: Andrea De Paoli

Andrea De Paoli ha 37 anni e di professione fa il modello. Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita, ma sappiamo che si occupa di moda da molti anni, così come si evince dal suo profilo ufficiale Instagram @andreadepaoli che conta quasi 300 mila followers.

Il preserale di canale 5 dunque, dopo 11 anni dice addio a Daniel Nilsson dando il benvenuto all’italiano Andrea De Paoli. Il ruolo del Bonus – così come quello della Bonas – è in realtà molto semplice: è quello di allietare con “massaggi”, carezze, occhiate, abbracci, i concorrenti che rispondono alle domande fatte da Bonolis e Laurenti. Alto circa 1,86 cm ha colori tipicamente mediterranei – capelli scuri e occhi verdi – che non ci faranno rimpiangere le chiome dorate e gli occhi azzurri di Nilsson tipicamente nordiche.

Per Andrea De Paoli, l’ingresso nel cast fisso di Avanti un altro! Rappresenta il suo esordio in televisione. Finora la sua carriera infatti si è basata esclusivamente sulla moda. Quindi per lui, il 2023, è l’anno della svolta con il suo debutto in tv.

Andrea De Paoli, bonus di Avanti Un altro!: carriera, vita privata

De Paoli ha partecipato a diversi servizi fotografici per diverse case di moda:

Enrico Coveri;

Salvini gioielli,

Polar occhiali,

Ha preso parte ad alcuni spot pubblicitari come quello della Peroni.

È rappresentato dall’agenzia Match Picture, la stessa che si occupa di Luca Onestini, attuale concorrente del Grande Fratello e le Donatella, che entreranno anche loro nel cast fisso.