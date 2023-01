Chi è Giovanni Muciaccia che presto vedremo ad Avanti un altro!? Il preserale di canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in questa nuova edizione ha arruolato alcuni nuovi personaggi. Tra questi anche Giovanni Muciaccia. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui: età, carriera, moglie, figli, Instagram.

Chi è Giovanni Muciaccia di Avanti un altro? E dove lo abbiamo già visto?

Nella nuova stagione di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ci sono nuovi ingressi nel cast fisso del programma. La prima che abbiamo già avuto modo di ammirare è Sophie Codegoni. Ma ci sono anche altri ingressi: Giovanna Muciaccia e Andrea De Paoli. In questo articolo ci soffermeremo su Giovanni Muciaccia, per scoprire qualche dettaglio in più su di lui: età, carriera, lavoro, moglie, figli e Instagram.

Giovanni Muciaccia, nel cast fisso di Avanti un altro: cosa sappiamo?

Muciaccia è un conduttore e un attore teatrale, classe 1969 per cui ha 54 anni. Artisticamente si è formato alla Scuola di Teatro “Mario Riva” e all’Accademia d’arte drammatica della Calabria a Palmi. In seguito arriva la tv: l’esordio nel 1992 con il programma “ Disney Club” e nei due anni successivi con il programma “ La Banda dello Zecchino” .

Tra il 1998 e 1999 diventa il presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, tanto che vista l’enorme notorietà viene trasmesso anche su Rai 2.

A questo proposito, Paolo Bonolis raggiunto da Sorrisi, Su Muciaccia dice:

«Con lui parleremo di arte e creatività. Faceva una tv di cui si sono perse le tracce, e mi dispiace. È un Piero Angela del fai da te».

Muciaccia, nei primi anni duemila acquisisce ancor più notorietà grazie alle imitazioni di Fiorello nel programma di Rai1 del sabato sera “Stasera pago io”. Dal 28 settembre 2007 è uno dei protagonisti maschili della quarta edizione di Ballando con le stelle, sempre su Rai 1.

Nel 2010 conduce il programma Freestyle – Tutta un’altra stanza!, prodotto da Magnolia/De Agostini, per il canale DeA Kids 601 di Sky, un singolare format in cui vengono modificate le camerette dei ragazzi, ispirandosi alle loro passioni, ai loro sogni, alle loro aspirazioni. Nel 2017 affianca Osvaldo Bevilacqua in Sereno variabile estate e dal 9 settembre diventa il conduttore di Sereno variabile invernale. L’11 settembre 2018 lascia la conduzione di Sereno variabile e nel 2020 conduce La porta segreta. Nel 2021 ha scritto Attacchi d’arte contemporanea – Per comprendere l’arte e stimolare la creatività, edito da Rizzoli, con l’intento di divulgare la conoscenza dell’arte contemporanea al grande pubblico.

Giovanni Muciaccia vita privata: moglie, figli e Instagram

Muciaccia si è sposato nel 2009, in Polinesia, con Chiara Tribuzio (nota al grande pubblico per essere arrivata 3ª a Miss Italia 1998) dalla quale ha avuto due figli. Edoardo, nato nel 2010, e Maria Vittoria, del 2015. Muciaccia e la sua famiglia vivono a Formello a contatto con la natura per permettere ai più piccoli di vivere tranquilli lontani dal clamore mediatico.

Giovanni Muciaccia è molto seguito sui social: su Instagram vanta 238 mila followers ed è sempre molto carino e garbato con tutti, nonché simpaticissimo. Del resto è un uomo educato e gentile e la sua indole traspare. Il suo profilo Instagram ufficiale è @giovannimuciaccia.official mentre il suo account Tik Tok è @giovannimuciaccia.

Curiosità su Giovanni Muciaccia