Andrea Cecconi è il vincitore della seconda puntata di Tali e Quali 2024 con ben 53 punti. Il concorrente vincendo la seconda puntata dello show concotto da Carlo Conti si aggiudica di diritto il passaggio alla finale. Un primo posto ex equo tra De Andrè, Aguilera e Pezzali. Ma ad aggiudicarsi all’ultimo la finale è Max Pezzali, ovvero Andrea Cecconi. Ma chi è Andrea Cecconi vincitore della seconda puntata di Tali e Quali 2024? Scopriamo insieme qualcosa in più sul vincitore.

Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

I concorrenti

Durante la puntata andata in onda questa sera in prima serata su Rai 1 sul palco di Tali e Quali 2024 si sono esibiti i concorrenti che ora andiamo ad elencarvi di seguito: Max Pezzali interpretato da Andrea Cecconi; Christina aguilera interpretata da Floriana Ferro; Fabrizio De André interpretato da Shany Martin; Dua Lipa interpretata da Beatrice Zoco; Vasco Rossi interpretato da Enzo Serio; Gianni Morandi interpretato da Franco Bernardi; James Blunt interpretato da Luis Landrini; Spice Girls interpretate da Spice4ever; Iva Zanicchi interpretata da Carmen Bisicchia; Aretha Franklin interpretata da Maria Pizzo.

Andrea Cecconi vince seconda puntata di Tali e Quali 2024: chi è?

