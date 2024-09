Amelia Villano, che abbiamo intervistato in esclusiva (Intervista ad Amelia Villano), è una nuova concorrente di Tale e Quale Show, il programma di Rai uno condotto da Carlo Conti, che darà il via alla nuova edizione questa sera, venerdì 20 settembre 2024. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla nuova concorrente dello show targato Rai.

Amelia Villano, chi è la concorrente di “Tale e Quale Show 2024”?

Amelia Villano ha 27 anni e una carriera come cantante e speaker radiofonica per RTL 102.5, ed è nata in provincia di Caserta. È nota per aver partecipato a The Voice of Italy, ma la sua popolarità arriva grazie a TikTok dove imita di volti noti come Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. L’artista non è nuova a Tale e Quale Show, infatti, ha già partecipato al programma condotto da Carlo Conti in veste di giudice speciale, durante la precedente edizione dello show imitando Belen Rodriguez. La giovane cantante ha anche pubblicato un singolo, dal titolo “The Light is On”.

Studi e formazione

Diplomatasi presso l’Istituto Tecnico della Moda, nel 2015 si trasferisce a Roma per inseguire la passione per la musica. Sempre nel 2025 entra nel cast di The Voice of Italy, nel team di Noemi. Successivamente decide di frequentare l’Accademia Artisti nella Capitale, con indirizzo Cinema e Recitazione, per ottenere così una formazione più completa.

Amelia Villano e il successo sui social grazie alle imitazioni

Amelia Villano ha spopolato su TikTok durante il lockdown, quando proprio in quel periodo decide di aprire un profilo sul noto social dove realizza sketch comici e imitazioni. Tra i personaggi che prende più di mira, sempre con ironia, ci sono Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Il suo account Instagram conta più di 100 mila follower, mentre su TikTok è seguita da quasi 400mila. Ad oggi fa parte del team di RTL 102.5 e lavora come speaker su RadioZeta.