Dopo essere stata giudice speciale lo scorso anno, Amelia Villano è ora pronta a mettersi in gioco come concorrente a “Tale e Quale Show” al via da venerdì 20 settembre. La popolare imitatrice potrà così farsi conoscere ancora di più dal pubblico televisivo che già l’aveva apprezzata nelle vesti di Belen Rodriguez.

Amelia Villano, intervista alla concorrente di Tale e Quale Show

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva, tra una prova e l’altra. In merito a questa esperienza, Amelia ha dichiarato: “Sono molto più emozionata quest’anno che sono tra i concorrenti. Provo un po’ di ansia ma ho anche tanta voglia di far divertire. Essere nei panni di qualcun altro ti fa sentire responsabile ma dall’altra parte ti fa sentire anche protetta perché non ci devi mettere la faccia in modo diretto ma ti nascondi dietro un artista che devi valorizzare”.

Sui personaggi che vorrebbe imitare fa il nome di Lady Gaga mentre sul personaggio che avrebbe paura ad imitare menziona Loredana Bertè. Per quanto riguarda il giudizio dei giudici, Amelia confida di essere terrorizzata da Cristiano Malgioglio: “Ho paura del suo giudizio ma dall’altra sono curiosa di sapere cosa dirà sulle mie imitazioni”.

Essere un’imitatrice ma anche una cantante potrebbe aprirle una strada privilegiata rispetto agli altri concorrenti. Secondo Amelia però non è così: “Non mi sento avvantaggiata perché qualcuno tra i concorrenti potrebbe avere un’abilità che non sapeva di avere. Sicuramente mi sento di essere al posto giusto”.

Nel 2015, Amelia aveva partecipato a The Voice Italy. Su questa esperienza, ha dichiarato ai nostri microfoni: “Avevo 19 anni quando ho partecipato a quel programma, era la mia prima esperienza televisiva, il primo affronto alle telecamere e alla vita pubblica. Di quella esperienza mi porto dietro un grande bagaglio. Mi ha aiutato ad arrivare sul palco con la consapevolezza di stare facendo qualcosa che deve emozionare e coinvolgere il pubblico”.

Amalia Villano è imitatrice di Belen Rodriguez. Le abbiamo chiesto come viva il paragone con l’altra imitatrice, Virginia Raffaele. Alla domanda ha risposto: “Non vivo il paragone in modo pesante però è sicuramente rilevante. Il pubblico mi fa notare che non sarò mai come Virginia e questo lo so. Virginia porta una caricatura di Belen di qualche anno fa mentre io porto l’attuale, senza caricatura. Cerco di essere molto simile a lei”. Tra i suoi obiettivi futuri c’è Sanremo: “Chi te l’ha detto? Sì è un mio sogno”.