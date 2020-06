“Chi credete che io sia“? Un prete, forse? O un uomo normale? Con i suoi peccati, le sue paure e le sue debolezze? Sembra questo l’interrogativo centrale della nuova trasmissione di Rai 3, Chi credete che io sia? appunto, che mira a raccontare, con una prima stagione in televisione, le storie di “Uomini di Dio” che si sono trasformati in “padri”. Dopo che la vita, s’intende, ha riservato loro vere e proprie svolte esistenziali, tra errori su cui riflettere e nuovi modi di stare nel mondo.

Chi credete che io sia?, su Rai 3 la prima puntata con le storie di Padre Paul e Padre Davide

Ma quando va in onda Chi credete che io sia? In attesa del debutto ufficiale in tv, la Rai ha già reso noto che la prima puntata del nuovo programma di Rai 3 viene trasmessa stasera, 27 giugno 2020.

Questo sabato, l’inedita trasmissione prodotta da Hangar Tv di Gregorio Paolini, propone le prime due storie (delle otto totali) con protagonisti i due sacerdoti Padre Paul e Padre Davide.

Sul piccolo schermo, Padre Paul svela ai telespettatori il cambiamento di rotta della propria vita. Da barbone e sperimentatore teatrale, tra New York, Washington e Bucarest, al trasferimento in provincia di Frosinone e relativa scelta del saio.

Anche Padre Davide, però, parla di sé in prima persona e racconta alle telecamere della Rai la sua nuova vita: da informatico di Milano, con la passione per la Juventus di Platini, a monaco cistercense chiuso in un convento di Roma.

Chi credete che io sia?, su Rai 3 per 4 puntate: orario di programmazione

Chi credete che io? sia andrà in onda su Rai 3 per 4 puntate, ogni sabato sera in seconda serata, nell’orario di programmazione annunciato dalla Rai, cioè verso le ore 23.45.

Il programma, scritto da Gregorio Paolini, nel cast tecnico nel doppio ruolo di autore e produttore, si avvale anche della scrittura di Carla Mellidi, Pietro Raschillà, Daniela Attilini e della regia di Christian Letruria.

Peraltro, la trasmissione “eredita” uno spazio a cui i telespettatori della rete, ora diretta da Franco Di Mare, sono molto appassionati: quello ultimamente dedicato alle repliche delle migliori puntate di Un giorno in pretura.