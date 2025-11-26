Arriva un’ottima notizia per i tantissimi fans di Cherry Season. La serie tv che ha fatto sognare migliaia di telespettatori sta per regalarci i nuovi episodi inediti della seconda stagione. A cinque mesi esatti dal ritorno del primo capitolo su Mediaset Infinity, la piattaforma digitale gratuita ha dato il benvenuto anche a Cherry Season 2.

Cherry Season su Mediaset Infinity: dove vedere la 2^ stagione

Era il 25 giugno 2025 quando su Mediaset Infinity faceva il suo debutto (o per meglio dire il ritorno) Cherry Season. La serie tv che vanta il primato di aver introdotto in Italia il fenomeno delle dizi turche, è tornata disponibile sulla piattaforma gratuita e sono in moltissimi i fans italiani che hanno approfittato di questa opportunità per rivedere (o per scoprire) i 98 episodi che compongono la prima stagione.

Ora, a cinque mesi esatti di distanza, arriva anche il secondo capitolo della soap turca. Cherry Season 2 è arrivata il 25 novembre e – come già accaduto per la prima stagione – sono stati resi disponibili fin da subito tutti gli episodi per la visione gratuita e on demand.

Cherry Season 2 la trama

Cherry Season – La stagione del cuore è incentrata sulla storia travolgente della protagonista, Öykü Acar, interpretata dalla bravissima Özge Gürel. L’aspirante e talentuosa stilista è piena di sogni, ma la sua esistenza viene stravolta quando incontra Ayaz Dinçer (Serkan Çayoğlu). Lui è un affascinante architetto rubacuori. I due inscenano un finto fidanzamento, che dovrebbe servire per risolvere alcuni problemi di gelosia dei partner, ma poi finiscono per innamorarsi davvero.

La seconda stagione vede Öykü e Ayaz sempre più vicini. Entrambi sembrano ormai pronti a pronunciare il fatidico “sì”, ma i preparativi per il matrimonio dovranno fare i conti con una serie di ostacoli. Mamme impiccione, imprevisti e una serie di vicende inaspettate finiranno per rendere complicati gli ultimi dettagli. In una corsa contro il tempo, i due protagonisti saranno più che mai determinati ad arrivare a coronare il loro sogno d’amore, e a fare in modo che questo sia il giorno più bello della loro vita. Riusciranno nell’impresa? Non ci resta che invitarvi a collegarvi alla piattaforma Mediaset, dove anche i nuovi episodi sono già disponibili.