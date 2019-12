Fabio Fazio torna su Rai2 con una nuova puntata di “Che tempo che fa”. Come sempre dietro la sua scrivania, il conduttore è pronto ad accogliere grandi nomi e personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica e dello sport. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 1 dicembre 2019 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, ecco gli ospiti

Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 19.40 nuovo appuntamento con “Che tempo che farà” la prima parte di “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio con il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 1 dicembre 2019

Fabio Fazio torna poi dalle ore 21.00 con “Che tempo che fa” condotto con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Super ospite della puntata Andrea Bocelli, il tenore italiano che presenterà per la prima volta in assoluto “Return to love (Christmas Version)”, il brano contenuto nel nuovo album “Sì Forever (The Diamond Edition)” per cui ha ricevuto una nomination ai prossimi Grammy Awards 2020. Tra gli ospiti anche il maestro Riccardo Chailly, che il 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano con la “Tosca” di Puccini con la regia di Davide Livermore.

Ma non finisce qui, ospiti anche Ficarra e Picone che presenteranno il nuovo film “Il Primo Natale” in uscita nelle sale dal 12 dicembre, Roberto Saviano ed Enrico Brignano. Spazio anche agli organizzatori delle “Sardine” Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, il movimento che sta facendo tanto discutere e che ha portato nelle piazze italiane una serie di flash mob.

Fazio Fazio accoglierà in studio la squadra dell’Agazzanese, tra cui segnaliamo il portiere Saidou Oumar Daffe vittima di insulti razzisti, la giornalista Concita De Gregorio che ha da poco pubblicato “Il tempo di guerra”, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; la conduttrice Alba Parietti che ha da poco pubblicato il libro “Da qui non se ne va nessuno”, un’autobiografia in cui ha raccontato i 50 anni della sua vita privata.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Come sempre la parte finale del programma è dedicata a Il Tavolo di Che tempo che fa dove ritroveremo le presenze fisse di Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo.

Non mancheranno però dei graditi ritorni come quello di Cochi e Renato, lo pastry chef Iginio Massari che ha da poco pubblicato “Il miglior pasticcere del mondo”. Al tavolo ritroveremo ancora Alba Parietti con l’ex marito Francesco Oppini.